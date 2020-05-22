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ЦАМТО

Состоялась видеоконференция о валидации в ОАЭ сертификата типа вертолета Ми-171А2

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Вертолет Ми-171А2
Вертолет Ми-171А2.
Источник изображения: © Холдинг "Вертолеты России"

ЦАМТО, 21 мая. Росавиация, Генеральная администрация гражданской авиации ОАЭ и АО "НЦВ Миль и Камов" 19 мая провели видеоконференцию по вопросу валидации в Объединенных Арабских Эмиратах сертификата типа вертолета Ми-171А2.

Стороны обменялись информацией о нормативной правовой базе и стандартах в области сертификации и летной годности. Обсудили технические вопросы и подтвердили намерение продолжить совместную работу по проекту в целях продвижения российских вертолетов Ми-171А2 на эмиратский рынок.

Обсудили вопрос скорейшего выхода на подписание рабочего соглашения по вопросам летной годности между авиационными ведомствами двух стран с учетом договоренностей, достигнутых в ходе 9-го заседания российско-эмиратской межправительственной комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству, состоявшегося в октябре 2019 года в Абу-Даби.

Вертолет Ми-171А2 – новейший многоцелевой вертолет тяжелого класса, сочетающий уникальный опыт эксплуатации вертолетов типа Ми-8/17 и новейшие технические решения, обеспечивающий высочайший уровень надежности, безопасности, комфорта и широкие возможности для бизнеса.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Росавиации.

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