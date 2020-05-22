За рубежом заявили о «противоречиях» между Россией и Сирией

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В последнее время зарубежные СМИ все чаще пишут о «черной полосе» в отношениях между Россией и Сирией. Якобы к Башару Асаду накопились большие претензии у Москвы. Но так ли это на самом деле?

Большая плата для Дамаска, большой груз для Москвы

Если отбросить официоз, то Сирия в данный момент действительно выступает по отношению к России в роли «государства – клиента». Башар Асад обязан тем, что до сих пор находится у власти, а может и тем, что до сих пор жив, исключительно российской военной, политической, финансовой поддержке. Будь на стороне Дамаска один лишь Иран, Асад давно бы проиграл гражданскую войну.

Но за свою большую помощь Россия берет и соответствующую плату: это военные базы в Тартусе и Хмеймиме, это контракты для российских компаний, это растущее влияние на Ближнем Востоке. Москва помогает Дамаску, но решает и свои проблемы. И в этом нет ничего плохого: так поступают все без исключения участники затяжного сирийского конфликта, от США до Турции и Ирана. Однако сирийское руководство может рассматривать чрезмерное влияние Москвы как угрозу для собственной самостоятельности.

В какой-то период для Башара Асада на первом месте находилось удержание Дамаска и своей власти, но сейчас, по мере успехов, достигнутых и благодаря российской поддержке, он ставит своей задачей уже сохранение суверенитета Сирии в прежних границах и восстановление контроля над всей территорией страны. Но именно эти стремления Асада могут войти в противоречие с политикой России на Ближнем Востоке: Москва может преследовать свои цели, не связанные прямо с сохранением власти сирийского президента над всей территорией страны. Тем более, что это становится все более тяжелым в финансовом отношении грузом.

Чем недовольна Россия

Индийский аналитик М.К. Бхадракумар в издании The Asia Times пишет о возможном разочаровании Владимира Путина тем, что военные победы не привели к политическому урегулированию в Сирии, но еще более важным считает тот факт, что задачи по реконструкции разрушенной девятилетней жестокой войной сирийской экономики Россия не в состоянии решить самостоятельно, без привлечения финансовых ресурсов стран Запада и арабских монархий Персидского залива.

Источник изображения: topwar.ru

Третий тревожный для России фактор конфликта, как считают за рубежом, связан с тем, что США и Турция препятствуют полной победе Башара Асада. Воевать против американских и турецких войск в Сирии Россия не будет, соответственно и убрать их военным путем с территории страны невозможно. Но в таком случае и Башар Асад никогда не сможет вернуть контроль над всеми сирийскими территориями.

Отдельно стоит упомянуть иранский фактор, его еще можно назвать идеологическим. В Тегеране рассматривают Дамаск как часть некоей единой оси сопротивления «мировому злу» в иранском понимании, то есть США и Израилю. Эта ось опирается преимущественно на шиитское население Ближнего и Среднего Востока, а поскольку Башар Асад и его окружение – алавиты (одно из направлений в шиизме, если не вдаваться в нюансы), то Иран рассматривает его как естественного младшего союзника.

В свою очередь, и в Дамаске, при всей важности российской военной помощи, все же явно отдают предпочтение Ирану. Россия – это не шиитский Иран, религиозной и идеологической близости с Тегераном или Дамаском у Москвы нет. В сложившейся ситуации России было бы куда выгоднее, если бы Запад и страны Персидского залива стали бы действовать совместно с Москвой в направлении урегулирования обстановки в Сирии.

Источник изображения: topwar.ru

Москва и Дамаск выгодны друг другу

Как пишет Бхадракумар, надежды российской элиты на то, что США установят диалог с Россией по сирийскому вопросу, не оправданы. Ведь главная цель США – освободить Ближний Восток от российского политического влияния, в том числе и убрать российские войска и военные базы из Сирии. Не зря специальный посланник США по Сирии Джеймс Джеффри говорил, что его цель – сделать Сирию «трясиной» для российских войск, и тогда они сами могут покинуть страну.

В Москве это тоже понимают, поэтому вряд ли будут разрывать отношения с Башаром Асадом, вне зависимости от негативного восприятия отдельных его действий. Ведь Асад и только Асад официально позвал российскую армию в Сирию. В свою очередь, именно военное присутствие РФ в Сирии в свое время позволило Москве вернуться в ближневосточную политику в качестве серьезного актора, да еще и развить отношения со всеми региональными державами, включая не только Иран, но и Турцию, и Саудовскую Аравию. Благодаря сирийской войне возрос интерес к российскому вооружению, причем и со стороны прежних американских клиентов вроде Анкары и Эр-Рияда.

Что же касается Асада, то он, вероятно, недоволен слишком большой, как ему кажется, ролью Москвы в сирийской политике. Но и у сирийского президента связаны руки: опираться лишь на Иран невозможно, без помощи России его власти быстро придет конец. Однако сложно не согласиться с тем, что отношения между Москвой и Дамаском могут измениться в худшую сторону, тем более, что и внутри сирийской элиты есть разные группы влияния, в том числе и те, кто поддерживает частичный разрыв с Москвой.