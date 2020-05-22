Россия не останавливала работы по новой МБР РС-28 «Сармат»

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Работы по новой тяжелой межконтинентальной баллистической ракете "Сармат" из-за пандемии коронавируса не прерывались, подготовка к летным испытаниям МБР ведется по графику. Об этом в интервью РИА Новости рассказал вице-премьер Юрий Борисов.

По словам вице-премьера, все испытания пройдут в сроки, определенные разработчиками ракеты и Министерства обороны.

Работы ведутся в плановом порядке. На предприятиях, участвующих в создании комплекса, производственные процессы не останавливались. Там приняты необходимые санитарно-эпидемиологические меры, включая тестирование сотрудников

- заявил Борисов.

В марте этого года министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что Россия готова к серийному производству новейших межконтинентальных баллистических ракет "Сармат", проведя соответствующую модернизацию предприятий.

В конце прошлого года сообщалось, что окончанием летно-конструкторских испытаний МБР "Сармат" установлен 2021 год. В том же 2021 году промышленность должна будет освоить серийное производство нового оружия и сопутствующих систем. Кроме этого, в 2021 году на боевое дежурство заступит первый ракетный полк, вооруженный "Сарматами". Это будет один из полков 62-й ракетной Ужурской Краснознаменной дивизии РВСН. Далее МБР поступит на вооружение Домбаровской дивизии РВСН.

МБР РС-28 "Сармат" готовят на смену самой мощной в мире МБР шахтного базирования РС-20В "Воевода" (НАТО - SS-18 "Сатана"). Не исключено, что ракета станет носителем гиперзвуковых блоков "Авангард".

Напомним, что согласно данным, обнародованным в ходе выставки "Армия-2019", дальность стрельбы МБР "Сармат" составляет 18 тысяч километров, стартовая масса - более 200 тонн, из которых 178 тонн приходится на топливо. Общая длина ракеты - 35,5 м, диаметр – 3 метра. Головная часть разделяющаяся с 10 блоками индивидуального наведения.