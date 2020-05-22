В МИД РФ предупреждают о наращивании боевого потенциала джихадистов в сирийском Идлибе

Москва. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Террористы в Идлибской зоне деэскалации наращивают боевой потенциал, предпринимаются попытки сорвать российско-турецкое патрулирование, заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

"В Идлибской зоне деэскалации мы продолжаем работать над выполнением российско-турецкого Дополнительного протокола от 5 марта. По поступающим данным, ситуация на этих территориях остается напряженной. Джихадисты наращивают свой боевой потенциал", - сказал Сыромолотов в интервью "Интерфаксу".

Он отметил, что в зоне деэскалации регулярно фиксируются провокации со стороны различных незаконных вооруженных формирований.

"Боевики "Хейат Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ, - "ИФ") и аффилированных группировок активно противодействуют нашим усилиям по разблокированию трассы М-4, пытаются сорвать совместные российско-турецкие патрули. Накаляется социально-экономическая обстановка", - подчеркнул замминистра.

По его словам, в рядах боевиков "орудуют и выходцы из России и стран СНГ".

Отвечая на вопрос о том, должны ли террористы быть репатриированы для того, чтобы подвергнуть их суду или же ликвидированы на месте, Сыромолотов отметил, что то, какую тактику противодействия им избрать, должны решать силовые структуры.

"Но мы исходим из того, что каждый террорист должен понести наказание за свои преступления. Если члены террористических группировок в Идлибе будут и далее оказывать незаконное вооруженное сопротивление, то нельзя исключать, что многие из них до суда просто не доживут", - добавил он.