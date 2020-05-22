Войти
Интерфакс-АВН

В МИД РФ предупреждают о наращивании боевого потенциала джихадистов в сирийском Идлибе

246
0
0
Закат в сирийском городе Идлиб
Закат в сирийском городе Идлиб.
Источник изображения: © AP Photo, Khalil Hamra

Москва. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Террористы в Идлибской зоне деэскалации наращивают боевой потенциал, предпринимаются попытки сорвать российско-турецкое патрулирование, заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

"В Идлибской зоне деэскалации мы продолжаем работать над выполнением российско-турецкого Дополнительного протокола от 5 марта. По поступающим данным, ситуация на этих территориях остается напряженной. Джихадисты наращивают свой боевой потенциал", - сказал Сыромолотов в интервью "Интерфаксу".

Он отметил, что в зоне деэскалации регулярно фиксируются провокации со стороны различных незаконных вооруженных формирований.

"Боевики "Хейат Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ, - "ИФ") и аффилированных группировок активно противодействуют нашим усилиям по разблокированию трассы М-4, пытаются сорвать совместные российско-турецкие патрули. Накаляется социально-экономическая обстановка", - подчеркнул замминистра.

По его словам, в рядах боевиков "орудуют и выходцы из России и стран СНГ".

Отвечая на вопрос о том, должны ли террористы быть репатриированы для того, чтобы подвергнуть их суду или же ликвидированы на месте, Сыромолотов отметил, что то, какую тактику противодействия им избрать, должны решать силовые структуры.

"Но мы исходим из того, что каждый террорист должен понести наказание за свои преступления. Если члены террористических группировок в Идлибе будут и далее оказывать незаконное вооруженное сопротивление, то нельзя исключать, что многие из них до суда просто не доживут", - добавил он.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Турция
Похожие новости
07.04.2020
«52 укрытия и склада, 250 кг взрывчатки»: МО Турции отчиталось о «нейтрализации террористов» и их арсенала в Сирии
23.01.2020
Агрессивность американских военных на северо-востоке Сирии нарастает
25.11.2019
Dubai Airshow 2019 в Объединенных Арабских Эмиратах
22.07.2019
Марку Эсперу нелегко будет находиться в тени предшественника
16.05.2016
НАТО, ракетный щит и Россия (Star gazete, Турция)
16.10.2012
СМИ: На борту перехваченного самолета в Дамаск летели офицеры ФСБ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.05 10:10
  • 17
Star (Турция): ливийская армия обстреляла и вывела из строя систему «Красуха» российского производства
  • 22.05 10:09
  • 5
«Defender Europe-20 plus»: Вашингтон готовится «руками» Варшавы развязать ядерную войну?
  • 22.05 02:12
  • 16
«Мертвая рука»: жуткий план России контратаковать США в случае ядерного удара (The National Interest, США)
  • 22.05 02:07
  • 10
Forbes (США): в Ливии захвачен один из самых современных зенитных комплексов России
  • 22.05 01:49
  • 21
"Швабе" готовит к выпуску новый голографический прицел
  • 22.05 01:49
  • 33
Новое поколение «Джавелин» ориентировали на русские танки
  • 22.05 01:23
  • 62
Эксперт оценил создаваемые в США "умные" прицелы
  • 21.05 23:57
  • 3
Сроки исполнения контракта по Су-35 для Египта приходится сдвигать
  • 21.05 23:32
  • 1
СМИ сообщили о планах спустить «Адмирал Головко» на воду 22 мая
  • 21.05 23:23
  • 4
«Они раздражали»: немецкий телеканал рассказал об «оккупантах»
  • 21.05 22:41
  • 2
Шойгу: Угроза безопасности России находится на западном направлении
  • 21.05 21:57
  • 5
Первый полет турбовинтового самолета Cessna SkyCourier
  • 21.05 21:55
  • 54
Объяснено игнорирование США России на Луне
  • 21.05 19:25
  • 4
Трофей из Ливии - комплекс "Панцирь-С1" возможно будет переправлен в Турцию
  • 21.05 19:02
  • 14
Рогозин представил коллективу РКК "Энергия" нового главу предприятия Озара