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Интерфакс-АВН

Москва и Вашингтон за то, чтобы государства забирали из зон конфликтов своих граждан и судили за терроризм - МИД РФ

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Боевик террористической группировки "Исламское государство"
Боевик террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) во время столкновений с бойцами "Сирийских демократических сил" в Багузе, Сирия.
Источник изображения: © AP Photo / Aamaq News Agency

Есть крепкая основа для продолжения контртеррористического сотрудничества РФ и США

Москва. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Россия и США выступают за то, чтобы государства забирали из Ирака и Сирии своих граждан из числа террористов для того, чтобы их судить на родине, заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

"По вопросам возвращения иностранных террористов-боевиков из Сирии и Ирака позиции Москвы и Вашингтона практически совпадают. Обе стороны выступают за то, чтобы государства забирали из зон вооруженных конфликтов своих граждан и отдавали под суд причастных к террористической деятельности", - заявил Сыромолотов в интервью "Интерфаксу".

Он подчеркнул, что и Россия, и Вашингтон "ставят неотвратимость наказания для террористов во главу угла".

"Совпадение подходов по этому вопросу и по ряду других создает добротную основу для продолжения нашего контртеррористического сотрудничества. Это очень важное дело. От него зависит безопасность наших граждан, государств, их мирное и стабильное развитие. Здесь есть над чем совместно поработать", - сказал замминистра.

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