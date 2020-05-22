Войти
Lenta.ru

«Титаник» впервые вскроют

278
0
0
Источник изображения: Фото: Peter Morrison / AP

Суд в США впервые разрешил подводную операцию по извлечению из затонувшего «Титаника» радиопередатчика Маркони. Вскрыть корпус корабля планируют летом 2020 года, сообщает The New York Times.

Разрешение на операцию компании RMS Titanic было вынесено судьей окружного суда в Норфолке Ребеккой Бич Смит (Rebecca Beach Smith). Представители компании настаивали на немедленном подъеме уникального радиопередатчика, установленного на судне. «Устройство Маркони имеет значительную историческую, образовательную, научную и культурную ценность», — заявила согласившаяся с доводами RMS Titanic Бич Смит. Уникальную операцию планируют провести летом.

По словам специалистов, занимающихся изучением останков «Титаника», аппарат Маркони, с которого был подан сигнал бедствия, в ближайшее время буквально может превратиться в прах. У операции есть противники: в частности, Национальное управление океанических и атмосферных исследований (США) полагает, что предполагаемая выгода от вскрытия «Титаника» не стоит затраченных ресурсов. Специалист по дайвингу Райан Кинг (Ryan King) раскритиковал операцию из-за этических соображений: «Это могила, которую нужно уважать».

Адвокат RMS Titanic Дэвид Конканнон (David Concannon) заявил, что, несмотря на стремление как можно быстрее поднять реликвию с морского дна, компания постарается не врезаться в корпус корабля и не наносить судну физический ущерб. По задумке специалистов, в телеграфную комнату можно будет проникнуть через иллюминатор в крыше. «Это похоже на посещение места Всемирного торгового центра 12 сентября (после терактов 11 сентября 2001 года — прим. "Ленты.ру"). Никто не считает себя расхитителем могил», — подчеркнул Конканнон.

Крушение парохода «Титаника» произошло в ночь на 15 апреля 1912 года в северной части Атлантического океана, приблизительно в 600 километрах к юго-востоку от острова Ньюфаундленд. Кораблекрушение произошло в результате столкновения с айсбергом, более 1500 пассажиров погибли, около 700 удалось спастись.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
2020-й год
Похожие новости
06.02.2020
Первый британский базовый патрульный самолет Р-8А Poseidon прибыл в Великобританию
06.02.2020
Проблемы с истребительным парком ВВС Польши
24.10.2019
Космонавты РФ протянут кабель из американского сегмента МКС для подключения модуля "Наука"
11.07.2019
В NASA считают нереалистичной идею выхода России из программы МКС
01.04.2019
США и Вьетнам сближаются для противостояния с Китаем
10.12.2014
Гиперзвук не пройдет
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.05 10:10
  • 17
Star (Турция): ливийская армия обстреляла и вывела из строя систему «Красуха» российского производства
  • 22.05 10:09
  • 5
«Defender Europe-20 plus»: Вашингтон готовится «руками» Варшавы развязать ядерную войну?
  • 22.05 02:12
  • 16
«Мертвая рука»: жуткий план России контратаковать США в случае ядерного удара (The National Interest, США)
  • 22.05 02:07
  • 10
Forbes (США): в Ливии захвачен один из самых современных зенитных комплексов России
  • 22.05 01:49
  • 21
"Швабе" готовит к выпуску новый голографический прицел
  • 22.05 01:49
  • 33
Новое поколение «Джавелин» ориентировали на русские танки
  • 22.05 01:23
  • 62
Эксперт оценил создаваемые в США "умные" прицелы
  • 21.05 23:57
  • 3
Сроки исполнения контракта по Су-35 для Египта приходится сдвигать
  • 21.05 23:32
  • 1
СМИ сообщили о планах спустить «Адмирал Головко» на воду 22 мая
  • 21.05 23:23
  • 4
«Они раздражали»: немецкий телеканал рассказал об «оккупантах»
  • 21.05 22:41
  • 2
Шойгу: Угроза безопасности России находится на западном направлении
  • 21.05 21:57
  • 5
Первый полет турбовинтового самолета Cessna SkyCourier
  • 21.05 21:55
  • 54
Объяснено игнорирование США России на Луне
  • 21.05 19:25
  • 4
Трофей из Ливии - комплекс "Панцирь-С1" возможно будет переправлен в Турцию
  • 21.05 19:02
  • 14
Рогозин представил коллективу РКК "Энергия" нового главу предприятия Озара