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Российская газета

Названа одна из главных причин неудач армии Хафтара в Ливии

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Источник изображения: rg.ru

В последние дни подразделения Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Хафтара понесли ощутимые потери в военной технике и потеряли ряд удерживаемых территорий. В том числе крупную авиационную базу Аль-Ватия, бои за которую шли с начала этого месяца.

Военный эксперт Юрий Лямин отмечает, что одной из причин неудач ЛНА является то, что турецкие военно-морские силы взяли под плотный контроль воздушное пространство над районами боевых действий. Для этого были задействованы несколько фрегатов типа G.

"У этих кораблей самая мощная в турецких ВМС система противовоздушной обороны средней дальности. Она включает, кроме балочных универсальных пусковых установок Mk 13 с боезапасом в сорок зенитных ракет SM-1MR и противокорабельных Harpoon, еще и восемь ячеек вертикальных пусковых установок Mk 41. Они имеют четыре контейнера ЗУР RIM-162 ESSM в каждой ячейке, всего 32 таких ракеты.

Учитывая, что дальность поражения у SM-1MR RIM-66E составляет 46 км и более 50 км у RIM-162 ESSM, находящиеся у берегов Ливии два-три корабля могут уничтожать любые летательные аппараты, имеющиеся у ЛНА.

По всей видимости, с участием этих фрегатов и были сбиты два БПЛА Wing Loong II китайского производства, которые пытались помочь осажденной авиабазе", - пояснил Лямин.

При этом у самих сил Хафтара нет каких-либо эффективных противокорабельных средств.

До этого имеющиеся у ЛНА беспилотники серьезно затрудняли действия сил Правительства национального согласия. Им удалось серьезно парализовать применение турецких Bayraktar TB2 - неоднократно уничтожались пункты управления и ангары, где они хранились.

Расчистив таким образом небо, турецкие военные получили возможность более широкого применения ударных дронов, которые начали настоящую охоту за передвигающимися по магистралям транспортными средствами, по сути, лишив снабжения топливом и боеприпасами находящиеся на передовой подразделения фельдмаршала. Это серьезно затруднило проведение каких-либо активных операций.

Также неоднократно под удары попадали автомобили, перевозящие мирные сельскохозяйственные грузы.


Алексей Брусилов, Алексей Моисеев

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Страны
Китай
Ливия
Турция
Продукция
Harpoon ПКР
Mark 41
Pterodactyl I
RIM-162 ESSM
SM-2
Проекты
БПЛА
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