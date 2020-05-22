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Известия.ru

«Калашников» разработал новый беспилотный комплекс

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Источник изображения: Фото: zala-aero.com

Компания ZALA Aero, которая входит в российский концерн «Калашников», разработала новый беспилотный комплекс ZALA 421-16EV HD.

Он способен транслировать видеопоток в HD формате (1280*720), что позволяет оператору в мельчайших деталях рассмотреть потоковое видеоизображение.

«Новый беспилотный комплекс ZALA 421-16EV HD отличается уникальной адаптивной системой использования аэродинамических свойств БВС во всех режимах полетов», — сообщается на сайте концерна в четверг, 21 мая.

Преимуществом модели является возможность вертикального взлета-посадки, осуществляемого полностью в автоматическом режиме. Надежной модель делают дублирующиеся системы безопасности.

До выпуска в серийное производство комплекс прошел как заводские испытания, так и успешно проявил себя в полевых условиях.

«Модель БВС ZALA 421-16EV имеет практически безграничные возможности и предоставляет огромный потенциал для мониторинга и аэрофотосъемки любых труднодоступных мест и площадных объектов», — подчеркивается в сообщении.

В апреле концерн «Калашников» сообщил, что досрочно завершил гособоронзаказ по автоматам АК-12 за 2020 год.


Группа компаний ZALA AERO — российский разработчик и производитель беспилотных воздушных систем, целевых нагрузок и мобильных комплексов. На сегодняшний день в стране используются более 2 тыс. беспилотных комплексов ZALA для охраны госграниц, проведения разведывательных и спасательных операций и пр.

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Страны
Россия
Продукция
ZALA 421-16
ZALA-421
АК-12
Система поражения "Ратник"
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Беспилотные системы
Концерн Калашников
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2020-й год
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