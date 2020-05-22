Новое бразильское спасательное судно подводных лодок

Военно-морские силы Бразилии сообщили, что 12 мая 2020 года ввели в строй спасательное судно подводных лодок К 120 Guillobel - купленное в сентябре 2019 года бывшее судно обеспечения подводных работ на оффшорных нефтегазопромыслах Adams Challenge, принадлежавшее зарегистрированной в Бахрейне компании ADAMS Offshore и находившееся под британским флагом.

Новое спасательное судно подводных лодок К 120 Guillobel ВМС Бразилии (с) ВМС Бразилии

Судно Adams Challenge было построено в 2009 году испанской судостроительной верфью Astilleros Balenciaga и имеет тоннаж 4098 брт, длину 85 м, ширину 18 м и осадку 8 м. Экипаж 98 человек. Судно оснащено мощным оборудованием для подводных и спасательных работ, включая подводные аппараты, водолазный колокол с глубиной погружения 300 м, барокамеру, и др.

Судно после приобретения прибыло в Рио-де-Жанейро 19 декабря 2019 года. В бразильском флоте судно Guillobel , получившее название в честь бразильского морского министра 1950-х годов адмирала Ренато де Алмейды Гильобеля, имевшего специальность подводника, будет использоваться, помимо основного назначения, также для обеспечения бразильских антарктических экспедиций.

Новое спасательное судно подводных лодок К 120 Guillobel ВМС Бразилии (с) www.defesaaereanaval.com.br