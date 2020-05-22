Протурецкие боевики предпочитают не связываться с российскими истребителями

В Сирии на юге Идлиба в районе Джабаль аз-Завия снова вспыхнули боевые действия. Протурецкие боевики грубо нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции сирийской армии. В результате российско-турецкие договоренности по примирению оказались на грани срыва.

В свою очередь Дамаск направил в указанный регион два боевых самолета. Однако, они были встречены самоходными зенитными установками. Впрочем, исламистам так и не удалось сбить сирийские машины. Между тем, незадолго до этого инцидента протурецкие боевики уничтожили два сирийских разведывательных беспилотника, мониторящих обстановку на юге Идлиба.

«Учитывая растущую напряженность на северо-западе Сирии, ожидается усиление российского воздушного присутствия над мухафазами Идлиб, Хама, Алеппо и Латакия, особенно в районах Джабаль Аль-Завия и Аль-Гааб. В то же время разведывательные полеты сирийских ВВС над Идлибом также усилились: джихадисты неоднократно пытались сбить эти самолеты», — цитирует Free News арабские СМИ.

На нарушение перемирия немедленно отреагировала Россия. В небе над районом Джабаль аз-Завия появились два истребителя ВКС РФ, которые продемонстрировали готовность нанесения авиаударов, проносясь на бреющем над позициями боевиков.

После подписания договоренности между Путиным и Эрдоганом это первый рейд российской авиации над Идлибом. Вероятно, данная демонстрация является последним предупреждением со стороны России.