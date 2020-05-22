Как старые боеприпасы превратить в высокоточное оружие

Как правило, у современных армий нет проблем с боеприпасами в принципе, есть проблемы с новейшим высокоточным оружием, которого мало и оно дорогое. Зато старых бомб, навалом.

Поэтому турецкая оборонная промышленность разработала оригинальный и недорогой комплект оборудования, превращающий старые добрые свободнопадающие бомбы Mark 84 в «умные» боеприпасы с лазерным целеуказанием.

Сама по себе эта идея далеко не нова — Mk 84 стоит на службе многих стран НАТО еще со времен войны во Вьетнаме, и с тех пор ее не раз пытались модифицировать тем или иным способом. Поскольку сама бомба получилась очень удачной, все доработки производились с сохранением основной конструкции, лишь дополняя ее различным навесным оборудованием. Судя по опубликованному министерством обороны страны видеоролику, турецкие инженеры пошли ровно тем же путем.

На испытаниях бомба после сброса с F-16 успешно поразила цель.

Согласно заявлению Минобороны Турции, новинка получила наименование HGK-84 и позволяет поражать наземные объекты как с помощью лазерного наведения, так и заранее указывая координаты цели. В набор модернизации входят инерциальная и спутниковая системы навигации.

Стоимость комплекта не указывается, но ее называют «относительно небольшой». В любом случае, модернизация уже имеющихся на складах боеприпасов или производящихся сейчас методом дооснащения оборудованием, скорее всего, значительно дешевле разработки и налаживания производства совершенно новой бомбы.

ПМ отмечает, что Mark 84 весит около 907 килограмм, из которых почти половина - взрывчатое вещество тритонал. Она способна сформировать в грунте воронку диаметром 15 метров и глубиной 11, пробить почти 40 сантиметров металла или 3,4 метра бетона (проникающая способность зависит от высоты сброса и установленных аэродинамических приспособлений). Радиус поражения осколками — достигает 370 метров.