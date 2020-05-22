Christian Science Monitor (США): укрепление безопасности? США против Китая в «супер-пупер» гонке ракетных вооружений

Соединенные Штаты намерены догнать и перегнать Китай и Россию в области гиперзвукового оружия, пишет Christian Science Monitor. Конечно, это означает новую гонку вооружений, но американских чиновников такие вопросы никогда не беспокоили.

Пентагон хочет в 2021 году получить 3,6 миллиарда долларов на разработку гиперзвукового оружия. Опасаясь российских и китайских достижений в области ракетостроения, администрация Трампа говорит, что США необходимы "супербыстрые" ракеты. Критики же боятся новой гонки вооружений.

Они летят со скоростью полтора километра в секунду, а то и быстрее. А маневрируют они так, что обнаружить и уничтожить их в полете чрезвычайно трудно.

Президент Дональд Трамп называет их "супер-пупер" ракетами, хотя они больше известны под названием гиперзвуковое оружие. И наличие такого оружия у Китая и России вызывает большую тревогу у администрации Трампа.

Соединенные Штаты на протяжении десятилетий искали возможности для создания сверхскоростных летательных аппаратов. Но делали они это наскоками и урывками. Сейчас, когда Китай и Россия вроде бы опередили Америку в этой гонке, администрация Трампа решила вложить миллиарды долларов в создание гиперзвуковых наступательных и оборонительных средств.

Свои цели Пентагон не скрывает.

"Наша конечная цель проста: мы хотим господствовать на будущем поле боя", - сказал в марте репортерам директор по оборонным исследованиям и модернизации Марк Льюис (Mark Lewis).

Критики заявляют, что гиперзвуковое оружие не добавит стране возможностей для предотвращения войны. А кое-кто считает, что оно спровоцирует новую, дестабилизирующую гонку вооружений.

Что такого особенного в этом гиперзвуковом оружии?

Особенным его делают две характеристики: скорость и маневренность. Скорость дает внезапность, а маневренность обеспечивает неуловимость. В совокупности эти качества сулят большие проблемы противоракетной обороне.

Согласно общепринятому определению, гиперзвуковым называют такое оружие, скорость которого в пять с лишним раз превышает скорость звука. У большинства американских ракет, таких как "воздух-воздух" и "воздух-земля", скорость составляет от одного до пяти чисел Маха.

Трамп периодически проявляет интерес к гиперзвуковому оружию, хотя не всегда использует это название. В феврале он сказал прибывшим в Белый дом губернаторам: "У нас есть супербыстрые ракеты, огромное количество супербыстрых. Мы называем их супербыстрыми, потому что они в четыре, пять, шесть и даже семь раз быстрее обычных ракет. Нам нужны такие ракеты, потому что они есть у России".

А в прошлую пятницу Трамп заявил репортерам: "У нас нет выбора, мы должны их сделать, имея таких противников". Он имел в виду Китай и Россию. Далее Трамп сказал: "Я называю их супер-пупер-ракетами. Я слышал, что они летают в 17 раз быстрее любых других американских ракет. Разработчики только что получили "добро"". Пентагон это заявление комментировать не стал.

Как это работает

Пентагон намерен создать два основных типа гиперзвукового оружия. Первый, получивший название планирующий гиперзвуковой летательный аппарат, запускается ракетой. После запуска он планирует в направлении цели, и при этом маневрирует на большой скорости, уходя от перехвата. Второй тип иногда называют гиперзвуковой крылатой ракетой. Ее пуск можно осуществлять с истребителя или с бомбардировщика. Такая ракета будет оснащена гиперзвуковым прямоточным воздушно-реактивным двигателем, и это позволит ей осуществлять полет и маневрировать на меньших высотах.

19 марта Пентагон провел летные испытания гиперзвукового планирующего летательного аппарата на своем тихоокеанском ракетном полигоне на гавайском острове Кауаи. Он посчитал испытания успешными и заявил, что это "важная веха на пути реализации цели министерства по принятию на вооружение гиперзвуковых боевых средств в начале-середине 2020-х годов".

Соединенные Штаты говорят, что в отличие от России, они не будут оснащать свое гиперзвуковое оружие ядерными боеголовками. По этой причине американское гиперзвуковое оружие должно быть точнее, а это создает дополнительные технические сложности.

Еще в 2017 году Пентагон потратил на программу гиперзвукового оружия около 800 миллионов долларов. На следующий год расходы выросли почти в два раза, а годом позже достигли 2,4 миллиарда долларов. В текущем году сумма ассигнований на эти цели составляет 3,4 миллиарда долларов. В бюджетной заявке администрации на 2021 год, которая пока еще не утверждена в конгрессе, указана цифра 3,6 миллиарда долларов.

Для Пентагона эти расходы являются приоритетными, но их могут ограничить из-за нагрузки на бюджет по причине борьбы с пандемией коронавируса. Ожидается, что федеральные расходы на эти цели составят несколько триллионов долларов.

Почему это важно

Высшее командование в Пентагоне заявляет, что все дело в России, и даже в большей степени в Китае.

"Почти по любым меркам, какие я только могу себе представить, Китай определенно нас перегнал, - сказал во вторник Льюис. - В значительной мере это объясняется тем, что мы сделали за них всю домашнюю работу". Результаты фундаментальных исследований в этой области были опубликованы в США еще несколько лет тому назад. "А потом мы типа убрали ногу с педали газа", - добавил Льюис. Правда, сейчас Пентагон на верном пути и должен догнать и перегнать Китай, продолжил этот руководитель из военного ведомства.

Китай добивается успехов в создании гиперзвукового оружия. Он успешно провел несколько испытаний баллистической ракеты средней дальности DF-17, которая предназначена для запуска гиперзвуковых боевых блоков. Как отмечается в мартовском докладе Исследовательской службы конгресса, по оценкам американской разведки, дальность пуска ракеты DF-17 составляет от 1 600 до 2 400 километров, и ее могут передать в войска уже в этом году.

В декабре прошлого года Россия заявила, что приняла на вооружение первый гиперзвуковой планирующий боевой блок. Это ракетный комплекс "Авангард". Как заявляет Москва, данная ракета может лететь со скоростью М=27, то есть, в 27 раз быстрее скорости звука, а также совершать резкие маневры, уходя от средств противоракетной обороны противника. Этот боевой блок ставится на уже существующие межконтинентальные баллистические ракеты советской постройки, а в будущем им будут оснащать более мощную МБР "Сармат", находящуюся сейчас на стадии разработки.

Зачем это нужно

Как и в ситуации с другими видами стратегического оружия, такого как ядерное или флоты ВМС, администрация Трампа считает гиперзвуковое оружие абсолютно необходимым для США, раз оно имеется у равного по силам противника Америки.

Однако критики полагают, что гиперзвуковое оружие - это уже чересчур. По их мнению, оно способно продлить гонку вооружений, которую в годы холодной войны вели США и Советский Союз, создававшие чрезмерные ядерные арсеналы.

Кроме того, есть опасения, что эти технологии выйдут за пределы США, России и Китая, и в результате такое оружие появится у других игроков.

"Распространение этого оружия за пределы трех стран может создать такую ситуацию, когда менее сильные государства приведут свои стратегические силы в состояние полной боевой готовности и будут угрожать нападением ведущим державам", - отметила в 2017 год в своем докладе государственная исследовательская организация РЭНД.

Роберт Бернс (Robert Burns)