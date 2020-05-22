Минобороны РФ помогло вернуться на родину офицерам-выпускникам из Таджикистана

Российское военное ведомство организовало возвращение военнослужащих Таджикистана и членов их семей на родину.

Офицеры из дружественной армии учились в наших военных вузах и в День Победы досрочно получили дипломы. Но из-за пандемии коронавируса их дорога домой оказалась непростой. Закрытые границы не позволили таджикским военнослужащим сразу после выпуска отправиться в путь. Поэтому они обратились за помощью в Минобороны РФ. Хотя это потребовало определенных согласований между Москвой и Душанбе, вопрос был решен достаточно оперативно.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в нашем военном ведомстве, отправку офицерских семей провели в два этапа. Часть выпускников и их родных проводили 19 мая. Остальных - 21 числа. В общей сложности на родину вернулись 186 граждан Таджикистана. В Минобороны РФ подчеркнули, что им не пришлось оплачивать транспортные расходы.

Юрий Гаврилов