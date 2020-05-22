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ЦАМТО

Юрий Борисов рассказал о выполнении гособоронзаказа в условиях пандемии

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Юрий Борисов
Юрий Борисов.
Источник изображения: Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

ЦАМТО, 21 мая. Реализация гособоронзаказа в 2020 году, несмотря на пандемию новой коронавирусной инфекции, идет успешнее, чем в аналогичный период прошлого года, заявил в интервью "РИА Новости" вице-премьер Юрий Борисов.

"В целом ситуацию с выполнением государственного оборонного заказа даже в новых реалиях можно назвать стабильной. Уровень контрактации и кассовое исполнение в этом году чуть выше, чем в 2019-м", – сказал он.

По словам Ю.Борисова, руководители интегрированных структур ОПК с учетом обстановки в регионах и важности производственных задач принимают все необходимые меры как для сохранения жизни и здоровья сотрудников, так и для обеспечения непрерывности производства. "Мониторинг организаций ОПК, в том числе их финансово-экономического состояния, проводится ежедневно", – цитирует "РИА Новости" Ю.Борисова.

Вице-премьер сообщил, что практически все задействованные в производстве рабочие предприятий оборонки продолжали в период самоизоляции трудиться. "На удаленку перевели только сотрудников старше 65 лет и тех, кто мог работать дистанционно. По мере снятия регионами ограничений, сектор ОПК будет переводиться в обычный режим", – сказал Ю.Борисов.

В интервью "РИА Новости" вице-премьер также сообщил, что борьба с новой коронавирусной инфекцией не потребует сокращения объемов гособоронзаказа.

"Предполагается, что объемы гособоронзаказа будут сохранены в соответствии с лимитами госпрограммы вооружения, а также финансирования программы "Развитие ОПК", – сказал он.

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Персоны
Борисов Юрий
Проекты
2020-й год
Гособоронзаказ
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