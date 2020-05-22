Закупка ПКР "БраМос" для ВМС Филиппин перенесена на конец года – посол Индии

ЦАМТО, 21 мая. Посол Индии на Филиппинах Джайдип Маджумдар (Jaideep Majumdar) заявил, что решение относительно закупки сверхзвуковых ПКР "БраМос" разработки совместного индийско-российского предприятия BrahMos Aerospace Limited для ВС Филиппин может быть принято до конца года.

Как сообщает Livemint.com со ссылкой на индийского посла, Индия и Филиппины ведут переговоры о покупке ряда оборонных платформ у Индии, в том числе ракет БраМос, однако их завершению препятствуют ограничения, принятые в связи с пандемией COVID-19.

Как только ограничения по COVID-19 будут сняты, совместный межправительственный комитет продолжит свою работу по согласованию условий контракта, подписание которого ожидается к концу года.

Напомним, что министр обороны Филиппин Дельфин Лоренцана подтвердил решение о закупке сверхзвуковых противокорабельных ракет "БраМос" в декабре 2019 года. Подписание контракта на межправительственном уровне по закупке двух батарей ПКР "БраМос" для Береговой охраны Филиппин было намечено на первый-второй квартал 2020 года. В состав каждой батареи войдут три мобильных пусковых установки с двумя или тремя ракетами каждая. Обширные испытания системы уже проведены.

Как ожидается, первые новые ракетные комплексы поступят на вооружение 1-й береговой батареи (1st Land-based Missile System Battery – 1LBMS Btry), которая была сформирована в октябре 2019 года в Форт Магсайсай. По информации Hindustan Times, персонал подразделения пройдет обучение, а все необходимое оборудование будет приобретено к 2024 году.

Нью-Дели предложил Маниле предоставить кредитную линию в сумме 100 млн. долл. для финансирования закупки. Тем не менее, филиппинские власти также изучали возможность приобретения ракет в два этапа за счет собственных средств, которые могут быть выделены из бюджета 2020 ф.г.

Как уже сообщал ЦАМТО, береговой ракетный комплекс на базе ракеты "БраМос" закупается ВМС Филиппин в рамках проекта SBASMS (Shore-Based Anti-Ship Missile System), который планируется реализовать на втором этапе "Программы модернизации ВС Филиппин" ("Второй Горизонт"), запланированного на 2018-2022 гг.

Изначально, согласно документам фазы "Второй Горизонт", в рамках проекта SBASMS планировалось приобрести около 7 батарей подвижных береговых противокорабельных ракетных систем с предположительным бюджетом в сумме 18,9 млрд. песо (354 млн. долл.).