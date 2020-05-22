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Интерфакс-АВН

Швабе поставил более 20 тыс единиц техники для борьбы с коронавирусом

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Холдинг Швабе
Холдинг Швабе.
Источник изображения: © Фото предоставлено пресс-службой холдинга "Швабе"

Москва. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Холдинг "Швабе" поставило заказчикам более 24 тыс инфракрасных термометров, тепловизоров и другого оборудования для борьбы с распространением коронавируса, сообщили в пресс-службе холдинга.

"Швабе" обработал более 4400 заявок на собственной горячей линии по борьбе с коронавирусом. Такой объем запросов на поставку медизделий для предупреждения распространения COVID-19 поступил с первого дня работы круглосуточной горячей линии холдинга "Швабе" госкорпорации "Ростех", открытой в начале пандемии по поручению Минпромторга России. По заявкам отгружено свыше 24 000 единиц продукции", - сообщили в пресс-службе.

По ее данным, наибольшее число закупок пришлось на инфракрасные термометры, тепловизоры и обеззараживатели воздуха. Всего с 19 марта заключено несколько сотен договоров на поставку медоборудования.

В данный момент тепловизоры "Швабе" проходят пилотную эксплуатацию на Ленинградском вокзале в Москве, а ИК-термометры применяются Росгвардией, ФСБ и Росздравнадзором. Кроме этого сейчас готовится к отправке партия для МВД, Минфина и других органов власти.

Ранее в холдинге сообщали, что входящая в его состав компания "Швабе-Москва" к концу июня должна поставить заказчикам 100 тыс ИК-термометров.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
Росгвардия
Ростех
Швабе ОАО
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