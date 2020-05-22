Закрывает вопрос островов. Японию волнует «территориальная» поправка к Конституции РФ

Источник изображения: ВК/Мой Южно-Курильск/И.Слиской

Как уже сообщало «Военное обозрение», японские власти вновь внесли в дипломатические документы и стратегию развития страны формулировку о «северных территориях как неотъемлемой части Японии». Под «северными территориями» в Токио продолжают понимать российские Южные Курилы.

В Японии тем самым дают понять, что готовы пользоваться витиеватыми заявлениями, которые часто исходят от представителей РФ о том, что вопрос нужно «продолжать обсуждать в двустороннем формате». Другими словами, пока в России нет чёткой (жёсткой) формулировки относительно полной невозможности «с кем-либо делиться» своими территориями, власти Японии будут продолжать «играть» на этой теме.

Японская Asahi Shimbun тем временем выходит с материалом, в котором говорится следующее:

Вспышка коронавируса не позволила Владимиру Путину, находящемуся у власти с 2000 года, провести голосование по поправкам в Конституцию. Голосование отложено на неопределённый срок. Если бы оно было проведено, в Основной закон РФ внесли бы изменения, которые позволили бы Владимиру Путину оставаться на президентском посту до 2036 года.

Но совершенно точно, что не возможные сроки президентства Владимира Путина волнуют японские элиты. Волнует их поправка, которая напрямую связана с Южными Курилами. Так называемая "территориальная" поправка. В Токио понимают, что конкретизация российской Конституции в этом плане может полностью перечеркнуть японские притязания, и в конечном итоге уже будет не главным, кто в тот или иной момент может находиться на посту президента Российской Федерации. Поправка полностью закрывает вопрос Курильских островов, который всё ещё пытается поднимать Япония.

Именно поэтому власти Японии спешат «скорректировать» своё законодательство – как своеобразный ответ на конституционные изменения в России. И именно поэтому в так называемой «Синей книге» МИД Японии и появилась запись следующего содержания:

Четыре острова Северных территорий принадлежат Японии.

Речь о Кунашире, Шикотане, Итурупе и группе островов Хабомаи.

При этом в МИД Японии заявили, что «с энтузиазмом участвуют в переговорах с Россией по вопросу принадлежности островов и подписания мирного договора».

Напомним, что ранее Владимир Путин предлагал Синдзо Абэ подписать мирный договор без каких-либо предварительных условий. Однако японский премьер на это не пошёл, дав понять, что для Токио важен не сам мирный договор, а острова.