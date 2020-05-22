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Военное обозрение

Названы новые сроки спуска на воду фрегата проекта 22350 «Адмирал Головко»

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Источник изображения: "Северная верфь"

Третий фрегат проекта 22350 "Адмирал Головко" будет спущен на воду 22 мая. В связи с коронавирусом церемония пройдет с минимальным числом участников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Спуск на воду новейшего фрегата назначен на 22 мая. Церемония будет проходить с минимальным числом участников в связи с коронавирусом

- приводит агентство слова источника.

Ранее пресс-служба "Северной верфи", построившей фрегат, сообщила, что спуск корабля на воду запланирован на конец апреля-начало мая. Однако сроки были сдвинуты из-за коронавирусного заражения. В настоящее время "Адмирал Головко" находится в плавучем доке, куда был перемещен из эллинга в конце марта. На корабле ведутся достроечные работы и покраска нижней части.

"Адмирал Головко" является третьим кораблем в серии фрегатов проекта 22350 и вторым серийным. Заложен 1 февраля 2012 года, передача флоту намечена на 2021 год. В настоящее время в составе ВМФ РФ несет службу головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков", первый серийный "Адмирал Касатонов" готовится к вводу в строй. Четвертый фрегат серии (третий серийный) "Адмирал Исаков" заложен 14 ноября 2013 года и находится в достройке. Еще два фрегата данного проекта - "Адмирал Амелько" и "Адмирал Чичагов" - были заложены на "Северной верфи" 23 апреля 2019 года.

Отметим, что "Адмирал Головко" является первым фрегатом проекта 22350 с полностью российской энергетической установкой. На головном и первом серийном фрегатах проекта 22350 - "Адмирале Горшкове" и "Адмирале Касатонове" - установлены дизели российского производства, но в качестве форсажных двигателей используются газотурбинные установки (ГТУ) производства украинского предприятия "Зоря-Машпроект". На "Адмирале Головко" установлен отечественный аналог украинской ГТУ. Согласно открытой информации, главная энергетическая установка фрегатов проекта 22350 представляет собой ГТДА общей мощностью 65 тыс. л. с. и дизель-генераторы общей мощностью 4 тыс кВт.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Адмирал Горшков
Адмирал Исаков
Компании
Зоря-Машпроект
Северная верфь
Проекты
22350
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