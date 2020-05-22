Лавров и Чавушоглу выступили за немедленное прекращение боевых действий в Ливии - МИД РФ

Сергей Лавров и МИД Турции Мевлют Чавушоглу во время встречи. 24 августа 2018.

Нейтрализацию террористических группировок в сирийском Идлибе нужно продолжать

Москва. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу в ходе телефонного разговора высказались за немедленное прекращение огня в Ливии и перезапуск политического процесса в этой стране под эгидой ООН, сообщили в четверг в МИД России.

"Отмечена важность немедленного прекращения боевых действий, возобновления под эгидой ООН политического процесса с обязательным участием ливийских сторон в целях разрешения кризиса на основе решений Берлинской конференции, одобренных резолюцией СБ ООН", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского дипломатического ведомства.

Кроме того, в ходе разговора министры подтвердили "настрой на дальнейшее укрепление взаимодействия в интересах комплексного урегулирования сирийского кризиса при поддержке международного сообщества в русле резолюций СБ ООН".

"В этой связи подтверждена приверженность договоренностям лидеров России, Турции и Ирана в качестве стран-гарантов Астанинского формата. Министры подчеркнули важность подготовки очередного саммита "астанинской тройки", намеченного к проведению в Тегеране", - сообщили на Смоленской площади.

Министры также отметили необходимость "продолжать усилия по реализации Протокола президентов России и Турции от 5 марта этого года по Идлибской зоне деэскалации, включая нейтрализацию сохраняющихся в ней террористических группировок", говорится в сообщении.