Российский вертолет "Ансат" впервые поставлен в Мексику

Москва. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Российский гражданский вертолет "Ансат" производства "Казанского вертолетного завода" впервые поставлен в Мексику.

Судно принадлежит российскому оператору АО "Русские вертолетные системы" (РВС). В Мексике его будет эксплуатировать местная компания Craft Aviation Center, заключившая соответствующий двухлетний контракт с РВС, сообщила российская компания. РВС также предоставит свой летно-технический состав.

"Также компании договорились о запуске совместного проекта по продвижению отечественных вертолетов на рынке Латинской Америки", - говорится в сообщении РВС. По ее данным, Craft Aviation Center ранее заявляла о планах закупки до 15 "Ансатов" для VIP-перевозок, пожаротушения и других нужд.

"Ансат" - легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет, серийное производство которого развернуто на "Казанском вертолетном заводе" (входит в "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех"). Может использоваться для перевозки грузов и пассажиров (до 7 человек).