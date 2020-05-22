Войти
Интерфакс-АВН

Российский вертолет "Ансат" впервые поставлен в Мексику

287
0
0
Вертолет "Ансат"
Вертолет "Ансат".
Источник изображения: © Холдинг "Вертолеты России"

Москва. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Российский гражданский вертолет "Ансат" производства "Казанского вертолетного завода" впервые поставлен в Мексику.

Судно принадлежит российскому оператору АО "Русские вертолетные системы" (РВС). В Мексике его будет эксплуатировать местная компания Craft Aviation Center, заключившая соответствующий двухлетний контракт с РВС, сообщила российская компания. РВС также предоставит свой летно-технический состав.

"Также компании договорились о запуске совместного проекта по продвижению отечественных вертолетов на рынке Латинской Америки", - говорится в сообщении РВС. По ее данным, Craft Aviation Center ранее заявляла о планах закупки до 15 "Ансатов" для VIP-перевозок, пожаротушения и других нужд.

"Ансат" - легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет, серийное производство которого развернуто на "Казанском вертолетном заводе" (входит в "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех"). Может использоваться для перевозки грузов и пассажиров (до 7 человек).

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Мексика
Россия
США
Продукция
Ансат
Компании
Вертолеты России
КВЗ
Ростех
Похожие новости
12.02.2018
Чем запомнится Singapore Airshow 2018 для России
04.04.2016
Крохи со стола Игоря Сечина: КВЗ достоин лишь клепать корпуса для AgustaWestland?
04.12.2014
Казанские вертушки для компаньерос
24.03.2010
Россия представила в Чили гражданские и военные вертолеты
24.02.2010
Россия представит в США вертолетную технику
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.05 10:10
  • 17
Star (Турция): ливийская армия обстреляла и вывела из строя систему «Красуха» российского производства
  • 22.05 10:09
  • 5
«Defender Europe-20 plus»: Вашингтон готовится «руками» Варшавы развязать ядерную войну?
  • 22.05 02:12
  • 16
«Мертвая рука»: жуткий план России контратаковать США в случае ядерного удара (The National Interest, США)
  • 22.05 02:07
  • 10
Forbes (США): в Ливии захвачен один из самых современных зенитных комплексов России
  • 22.05 01:49
  • 21
"Швабе" готовит к выпуску новый голографический прицел
  • 22.05 01:49
  • 33
Новое поколение «Джавелин» ориентировали на русские танки
  • 22.05 01:23
  • 62
Эксперт оценил создаваемые в США "умные" прицелы
  • 21.05 23:57
  • 3
Сроки исполнения контракта по Су-35 для Египта приходится сдвигать
  • 21.05 23:32
  • 1
СМИ сообщили о планах спустить «Адмирал Головко» на воду 22 мая
  • 21.05 23:23
  • 4
«Они раздражали»: немецкий телеканал рассказал об «оккупантах»
  • 21.05 22:41
  • 2
Шойгу: Угроза безопасности России находится на западном направлении
  • 21.05 21:57
  • 5
Первый полет турбовинтового самолета Cessna SkyCourier
  • 21.05 21:55
  • 54
Объяснено игнорирование США России на Луне
  • 21.05 19:25
  • 4
Трофей из Ливии - комплекс "Панцирь-С1" возможно будет переправлен в Турцию
  • 21.05 19:02
  • 14
Рогозин представил коллективу РКК "Энергия" нового главу предприятия Озара