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Российская газета

Россия предложила на экспорт радар для гиперзвуковых целей

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Источник изображения: Рособоронэкспорт

Рособоронэкспорт начал работу по продвижению на мировой рынок мобильной трехкоординатной РЛС 59Н6-ТЕ "Противник".

- При разработке экспортного варианта РЛС учитывалась растущая значимость средств ПВО в обеспечении безопасности государств, а также потребности в повышении разведывательных возможностей частей и подразделений ПВО, - рассказал генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

Созданный в нижегородском НИИ радиотехники радар обеспечивает измерение дальности, азимута и высоты воздушной цели, летящей со скоростью до 8000 км/ч, на высоте до 200 и удалении до 450 километров. РЛС способна одновременно отслеживать до тысячи объектов, распознавая восемь основных классов целей, отдельно выделяя противорадиолокационные ракеты и предупреждая расчет об опасности поражения.

Комплекс размещается на двух грузовиках КамАЗ. Операторы могут работать на удалении до 15 километров от радара, управляя им по защищенному радиоканалу или волоконно-оптической линии. Также РЛС способна работать в полностью автоматическом режиме. Собранные данные передаются в систему управления войсками ПВО.

"Противник" защишен от помех и построен исключительно на отечественной твердотельной элементной базе.


Антон Валагин

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Страны
Россия
Компании
КАМАЗ
ННИИРТ
РОЭ
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