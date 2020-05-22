Темпы выполнения гособоронзаказа превысили прошлогодние

Реализация гособоронзаказа в 2020 году, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, идет успешнее, чем в аналогичный период прошлого года, заявил вице-премьер Юрий Борисов.

"В целом ситуацию с выполнением государственного оборонного заказа даже в новых реалиях можно назвать стабильной. Уровень контрактации и кассовое исполнение в этом году чуть выше, чем в 2019-м", – передает РИА "Новости" слова Борисова.

Он добавил, что руководители интегрированных структур ОПК с учетом обстановки в регионах и важности производственных задач принимают все необходимые меры как для сохранения жизни и здоровья сотрудников, так и для обеспечения непрерывности производства. "Мониторинг организаций ОПК, в том числе их финансово-экономического состояния, проводится ежедневно", – сказал он.

Вице-премьер сообщил, что практически все задействованные в производстве рабочие предприятий оборонки продолжали в период самоизоляции трудиться.

"На удаленку перевели только сотрудников старше 65 лет и тех, кто мог работать дистанционно. По мере снятия регионами ограничений, сектор ОПК будет переводиться в обычный режим", – сказал Борисов.

Он отметил также, что правительство прорабатывает вопрос о компенсации предприятиям ОПК выросшей из-за увеличения курса доллара стоимости импортных комплектующих.

"Прорабатываем вопрос о компенсации курсовых разниц организациям ОПК при закупке импортных комплектующих в рамках выполнения гособоронзаказа. А также нацеливаем предприятия на ускоренное импортозамещение сырья, материалов и комплектующих в образцах военной и специальной техники", – сообщил Борисов, говоря о мерах государственной поддержки предприятий "оборонки".

По его словам, отдельные экспортеры российской военной продукции в текущей ситуации получат дополнительную государственную поддержку.

Напомним, ранее в мае в Совфеде разработали план поддержки ОПК.

Дмитрий Зубарев