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Построен двухсотый самолет Sukhoi Superjet 100

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Как сообщил 21 мая 2020 года филиал ПАО "Корпорация "Иркут" - "Региональные самолёты" (бывшее АО "Гражданские самолеты Сухого"), на летно-испытательной станции (ЛИС) предприятия в Комсомольске-на-Амуре совершил первый полет 200-й построенный региональный пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 - борт с заводским номером 95200.

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 с заводским номером 95200 в первом полете. Комсомольск-на-Амуре, 21.05.2020 (с) Телеграм-канал "Земля-Воздух" / t.me/zvozduh

Фактически, с учетом четырех экземпляров для наземных испытаний, данный борт является 196-м поднятым в воздух самолетом SSJ100. Самолет 95200 был выкачен на ЛИС еще 1 февраля 2020 года, но начало летных испытаний задержалось из-за эпидемиологических мероприятий в связи с коронавирусом. По предварительным данным, самолет предназначен для "Аэрофлота".

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 с заводским номером 95200 в первом полете. Комсомольск-на-Амуре, 21.05.2020 (с) Телеграм-канал "Земля-Воздух" / t.me/zvozduh

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  • В новости упоминаются
Продукция
СуперДжет-100
Компании
ГСС
ИРКУТ НПК
Проекты
2020-й год
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