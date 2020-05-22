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ОДК расширяет международное сотрудничество

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Источник изображения: vpk-news.ru

Предприятие «ОДК-Сатурн», которое в рамках кооперации производит двигатели для Sukhoi Superjet 100, получило аккредитацию NADCAP, сообщает пресс-служба Объединенной двигателестроительной корпорации.

«Аккредитация NADCAP позволит укрепить и расширить сотрудничество с ключевым для ПАО «ОДК-Сатурн» иностранным партнером - компанией Safran Aircraft Engines»,- цитирует ОДК агентство Интерфакс.  Там отметили, что ПАО «ОДК-Сатурн» стало первой компанией АО «ОДК» и десятой компанией в России, получившей аккредитацию NADCAP.

NADCAP - это международная программа стандартизации и аккредитации для поставщиков компонентов 2-4 уровня в аэрокосмической отрасли, разработанная компанией Performance Review Institute (PRI), США. Она учитывает требования всех генеральных подрядчиков мировой аэрокосмической отрасли.

Аккредитация по программе NADCAP является обязательным условием для производства и поставок компонентов 2-4 уровня мировым авиадвигателестроительным компаниям. Поставки двигателей SaM146 для SSJ 100 и все услуги по послепродажному обслуживанию осуществляет компания PowerJet (совместное предприятие, основанное на принципах равноправного партнерства компаниями Safran Aircraft Engines и ПАО «ОДК-Сатурн»).

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  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Россия
США
Продукция
SaM-146
СуперДжет-100
Компании
Safran
ОДК УК
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