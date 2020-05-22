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Военно-промышленный курьер

Японские наработки по гиперзвуку оказались в чужих руках

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Источник изображения: vpk-news.ru

Неизвестные хакеры украли в Японии секретные сведения, относящиеся к разработке гиперзвуковых ракет.

Компьютерные взломщики смогли влезть в базы данных корпорации Mitsubishi Electric, которая занималась указанными работами. На данный момент известно, что скопирована часть первичных исследований и прототипирования. Несмотря на то, что всю информацию украсть не удалось, похищенные сведения позволяют вскрыть некоторые особенности японской ракетной программы. Во взломе баз данных подозреваются хакеры из Китая и Северной Кореи.

В ходе хакерской атаки на японского производителя электроники Mitsubishi Electric могла быть похищена информация о разрабатываемых боевых ракетах. Хакеры могли похитить информацию о характеристиках гиперзвуковых ракет, которую Минобороны Японии направило победителям тендера на разработку прототипа вооружения. Среди них была «Mitsubishi Electric», однако заказ компания в итоге не получила. 

Похищенные характеристики включают в себя максимальный радиус действия ракеты, температурную устойчивость, мощность двигателей и другие параметры. Впрочем, эта информация не считается гостайной — характеристики можно изменить перед началом производства, однако, этот инцидент вызвал повышенное внимание в Японии», - сообщают российские СМИ.

В свою очередь эксперты выразили сомнение, что похищенные сведения касаются только основных характеристик гиперзвукового оружия, так как ранее они были опубликованы в научных изданиях. По их мнению, Минобороны Японии пытается «сохранить лицо, прикрывая утечку более важной информации.

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Китай
КНДР
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Mitsubishi Electric
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