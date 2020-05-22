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ЦАМТО

Юрий Борисов сообщил об итогах испытаний истребителя Су-57

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Су-57
Су-57.
Источник изображения: Фото: Минобороны РФ / Globallookpress.com

ЦАМТО, 21 мая. Истребитель пятого поколения Су-57 в ходе госиспытаний подтвердил практически все заложенные при его проектировании характеристики, заявил в интервью "РИА Новости" вице-премьер Юрий Борисов.

"В ходе испытаний Су-57 подтвердил практически все требования тактико-технического задания в полном объеме. Госконтракт на поставку 76 самолетов для оснащения трех авиационных полков Воздушно-космических сил выполняется в соответствии с графиком поставки", – сказал он.

В интервью "РИА Новости" Ю.Борисов подчеркнул, что первая партия истребителей пятого поколения Су-57 должна быть передана Вооруженным силам в 2020 году, несмотря на форс-мажорную ситуацию из-за COVID-19.

"ПАО "Компания "Сухой" совместно с организациями кооперации предпринимают все возможные усилия, направленные на минимизацию последствий, вызванных форс-мажорными обстоятельствами", – сказал Ю.Борисов, отвечая на соответствующий вопрос.

Он напомнил, что в 2020 году запланирована поставка установочной партии самолетов, а в дальнейшем предусматривается существенное увеличение объемов их поставки.

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2020-й год
Истребитель 5 поколения
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