Правительство намерено ускорить закупку авиатехники по гособоронзаказу

ЦАМТО, 21 мая. Правительство для поддержки ОПК при падении спроса на гражданскую продукцию намерено загрузить предприятия производством военной авиатехники и автомобилей, заявил в интервью "РИА Новости" вице-премьер Юрий Борисов.

"Необходимо обеспечить загрузку предприятий при объективном падении рыночного спроса на гражданскую продукцию, в частности, за счет опережающих закупок военной авиационной и автомобильной техники по кредитной схеме. Предлагается сконцентрировать весь объем закупок, рассчитанный в госпрограмме вооружений до 2027 года, во временных рамках до 2024 года", – сказал он, говоря об утвержденном правительством плане первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивости ОПК.