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ЦАМТО

Правительство намерено ускорить закупку авиатехники по гособоронзаказу

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Сборка истребителя-бомбардировщика Су-34 на Новосибирском авиационном заводе имени В.П. Чкалова
Сборка истребителя-бомбардировщика Су-34 на Новосибирском авиационном заводе имени В.П. Чкалова.
Источник изображения: © Евгений Курсков/ТАСС

ЦАМТО, 21 мая. Правительство для поддержки ОПК при падении спроса на гражданскую продукцию намерено загрузить предприятия производством военной авиатехники и автомобилей, заявил в интервью "РИА Новости" вице-премьер Юрий Борисов.

"Необходимо обеспечить загрузку предприятий при объективном падении рыночного спроса на гражданскую продукцию, в частности, за счет опережающих закупок военной авиационной и автомобильной техники по кредитной схеме. Предлагается сконцентрировать весь объем закупок, рассчитанный в госпрограмме вооружений до 2027 года, во временных рамках до 2024 года", – сказал он, говоря об утвержденном правительством плане первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивости ОПК.

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  • В новости упоминаются
Кредитование
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
Гособоронзаказ
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