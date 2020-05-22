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ЦАМТО

Власти могут компенсировать ОПК рост стоимости импортных комплектующих

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Вице-премьер РФ Юрий Борисов
Вице-премьер РФ Юрий Борисов.
Источник изображения: © Михаил Метцель/ТАСС

ЦАМТО, 21 мая. Правительство РФ прорабатывает вопрос о компенсации предприятиям ОПК выросшей из-за увеличения курса доллара стоимости импортных комплектующих, заявил в интервью "РИА Новости" вице-премьер Юрий Борисов.

"Прорабатываем вопрос о компенсации курсовых разниц организациям ОПК при закупке импортных комплектующих в рамках выполнения гособоронзаказа, а также нацеливаем предприятия на ускоренное импортозамещение сырья, материалов и комплектующих в образцах военной и специальной техники", – сообщил он, говоря о мерах государственной поддержки предприятий "оборонки".

В интервью "РИА Новости" Ю.Борисов также сообщил, что отдельные экспортеры российской военной продукции в текущей ситуации получат дополнительную государственную поддержку.

"В качестве точечных мер планируем оказывать дополнительную господдержку отдельным организациям-экспортерам военной продукции", – сказал Ю.Борисов.

Кроме того, по его словам, правительство намерено отменить до конца третьего квартала все проверки предприятий ОПК, помимо санитарно-эпидемиологических, и предоставлять отсрочки по уплате штрафов, пеней и неустоек перед госзаказчиками.

"До конца третьего квартала 2020 года мы намерены ввести мораторий на все виды проверок, кроме санитарно-эпидемиологических", – сказал он.

"Мы также работаем над смягчением влияния штрафных санкций на экономику предприятий", – отметил Ю.Борисов. По его словам, финальное исполнение заданий гособоронзаказа зачастую зависит от поставок комплектующих и материалов по всей кооперационной цепочке. В отдельных случаях головным исполнителям при объективных сбоях в поставках предлагается предоставлять отсрочки по уплате штрафов, пеней и неустоек перед госзаказчиками гособоронзаказа. "Правительство намерено проводить мониторинг применения штрафных санкций по госконтрактам в рамках гособоронзаказа", – цитирует "РИА Новости" Ю.Борисова.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
2020-й год
Гособоронзаказ
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