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ЦАМТО

В интересах инженерных войск ВС РФ разрабатываются новые образцы техники

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Инженерная машина разграждения ИМР-3 (ИМР-3М) представлена в открытой экспозиции на Международном военно-техническом форуме "Армия-2016"
Инженерная машина разграждения ИМР-3 (ИМР-3М) представлена в открытой экспозиции на Международном военно-техническом форуме "Армия-2016".
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

ЦАМТО, 21 мая. В интересах инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации разрабатываются новые образцы техники.

В частности, для замены устаревших танковых мостоукладчиков ведутся работы по созданию танкового мостоукладчика МТУ-2020. В отличие от состоящих на снабжении войск мостоукладчиков грузоподъемность нового моста увеличена до 60 т.

Для замены инженерной машины разграждения ИМР-ЗМ и путепрокладчика БАТ-2 разработана и проходит государственные испытания универсальная бронированная инженерная машина УБИМ на узлах и агрегатах танка Т-72БЗ. Машина оснащена боевым модулем для поражения живой силы и легкобронированной техники противника.

Разработка новых образцов позволит повысить мобильность подразделений и сократить временные показатели для преодоления разрушений и препятствий, а также улучшит механизацию земляных работ, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Страны
Россия
Продукция
Т-72
Компании
Минoбороны РФ
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