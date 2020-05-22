ЦАМТО, 21 мая. В подразделения ракетных войск и артиллерии ВС РФ продолжают поступать современные образцы вооружения. В рамках исполнения гособоронзаказа предприятия-изготовители передают Минобороны России самоходные гаубицы "Мста-СМ".

Самоходная артиллерийская установка "Мста-СМ" предназначена для поражения стратегических военных объектов, уничтожения артиллерийских и минометных батарей, бронетехники, противотанковых средств, средств ПВО и ПРО, а также живой силы противника.

Выбор цели и наведение орудия могут осуществляться как при помощи специальной автоматизированной системы управления с пункта управления командира батареи, так и непосредственно в боевом отделении машины. Для стрельбы могут использоваться управляемые и неуправляемые осколочно-фугасные снаряды.

Всего до конца года в подразделения ракетных войск и артиллерии планируется поставка более 75 новейших самоходных гаубиц "Мста-СМ", реактивных систем залпового огня "Торнадо-Г" и "Торнадо-С", сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.