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Интерфакс-АВН

"ОДК-Сатурн" сможет расширить сотрудничество с компанией Safran

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SAFRAN
Стенд группы компаний Safran.

Москва. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Предприятие "ОДК-Сатурн", которое в рамках кооперации производит двигатели для Sukhoi Superjet 100, получило аккредитацию NADCAP, сообщили в пресс-службе Объединенной двигателестроительной корпорации.

"Аккредитация NADCAP позволит укрепить и расширить сотрудничество с ключевым для ПАО "ОДК-Сатурн" иностранным партнером - компанией Safran Aircraft Engines",- сообщили в ОДК в четверг

Там отметили, что ПАО "ОДК-Сатурн" стало первой компанией АО "ОДК" и десятой компанией в России, получившей аккредитацию NADCAP.

"NADCAP - это международная программа стандартизации и аккредитации для поставщиков компонентов 2-4 уровня в аэрокосмической отрасли, разработанная компанией Performance Review Institute (PRI), США. Она учитывает требования всех генеральных подрядчиков мировой аэрокосмической отрасли",- сообщили в ОДК

Там отметили, что аккредитация по программе NADCAP является обязательным условием для производства и поставок компонентов 2-4 уровня мировым авиадвигателестроительным компаниям.

Поставки двигателей SaM146 для SSJ 100 и все услуги по послепродажному обслуживанию осуществляет компания PowerJet (совместное предприятие, основанное на принципах равноправного партнерства компаниями Safran Aircraft Engines и ПАО "ОДК-Сатурн").

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  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Россия
США
Продукция
SaM-146
СуперДжет-100
Компании
Safran
ОДК УК
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