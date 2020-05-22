Virgin Orbit 24 мая проведет испытания орбитальной ракеты в воздухе над Тихим океаном

Предстоящее демонстрационное испытание готовилось пять лет

НЬЮ-ЙОРК, 21 мая. /ТАСС/. Компания Virgin Orbit британского миллиардера Ричарда Брэнсона планирует 24 мая провести над Тихим океаном демонстрационное испытание системы воздушного запуска ракеты-носителя, предназначенной для вывода спутников на орбиту Земли. Как сообщила Virgin Orbit в среду, она впервые попытается отправить ракету таким способом в космос.

Испытание намечено на ближайшее воскресенье и при неблагоприятных обстоятельствах будет перенесено на 25 мая. В обоих случаях временное окно открывается в 10:00 по времени Западного побережья США (20:00 мск) и закрывается через четыре часа. "Это означает, что самолет Boeing 747 под названием "Космическая девушка" будет подготовлен к тому, чтобы подняться в воздух из космопорта в пустыне Мохаве, совершить полет над Тихим океаном и сбросить орбитальную ракету LauncherOne, состоящую из двух ступеней. Ракета затем впервые запустит двигатель в воздухе", - пояснила компания.

Предстоящее демонстрационное испытание готовилось пять лет. Virgin Orbit за это время провела сотни огневых испытаний ракетных двигателей, два десятка испытательных полетов модернизированного "Боинга-747" и бесчисленное количество тестов узлов и элементов системы воздушного старта. В июле прошлого года экипаж самолета осуществил сброс носителя с металлическими болванками, водой и антифризом для придания необходимой массы. В этот раз ракета будет заправлена топливом и в автоматическом режиме запустит собственные двигатели после сброса.

Virgin Orbit отдает себе отчет, что летные испытания схожих систем, осуществленные правительственными организациями и частными компаниями, статистически заканчивались провалом на середине отпущенного времени. В данном случае задача заключается в том, чтобы носитель пролетел как можно дольше, позволив бортовым приборам собрать как можно больше полезной информации. В случае успешного выхода в космос LauncherOne выведет на орбиту экспериментальный груз и сойдет с орбиты, чтобы не создавать помех другим аппаратам.

Другая компания Брэнсона Virgin Galactic 1 мая провела первое летное испытание в небе над штатом Нью-Мексико космолета Unity серии SpaceShipTwo. Unity стартовал на высоте 15,2 км, отделившись от самолета-носителя Eve, и совершил планирующий полет, приземлившись в космопорте в Нью-Мексико. Аппарат развил скорость в 0,7 Маха. Космолеты серии SpaceShipTwo разрабатывались для выполнения регулярных туристических суборбитальных полетов.