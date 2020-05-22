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WarSpot

Украина мечтает о новых истребителях

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Источник изображения: warspot.ru

Украинскую военную авиацию планируют переоснастить новыми боевыми самолётами в три этапа. Вчера, 20 мая, портал defence-ua.com сообщил о том, что Военный совет Воздушных сил ВС Украины одобрил соответствующий план.

В рамках первого, подготовительного этапа (до 2025 года) планируется провести тендер и подписан контракт на закупку 6-12 многоцелевых истребителей (2021-2022 годы). В 2023-2025 годах должна начаться их опытная эксплуатация.

Визуализация плана переоснащения украинских ВВС

Источник изображения: defence-ua.com

Основной целью второго этапа (до 2030 года) называют переход к плановому переоснащению тактической авиации. Должны быть налажены регулярные поставки новой боевой авиационной техники (8-12 многоцелевых самолётов в год) с одновременным выводом из боевого состава устаревших образцов, а также избавлением от отдельных родов авиации. К 2030 году не менее двух авиационных бригад тактической авиации должны быть полностью переоснащены новыми самолётами. Кроме того, в течение этого периода должно начаться переоснащение транспортной и специальной авиации, развёртывание новых беспилотных авиационных подразделений на замену штурмовой, бомбардировочной и разведывательной авиации.

Основной целью третьего этапа (до 2035 года) является завершение переоснащения и обеспечения устойчивого развития ВВС. К 2035 году практически вся устаревшая боевая техника должна быть выведена из состава ВВС Украины. Авиация образца 2035 года должна иметь:

  • не менее 4 бригад тактической авиации, вооружённых современным унифицированным многоцелевым истребителем поколения 4++;
  • не менее 4 бригад (полков) беспилотной разведывательно-ударной авиации;
  • бригаду транспортной и специальной авиации;
  • учебную авиационную бригаду.

В качестве новых истребителей называются Saab JAS-39E/F Gripen, F-16 Block 70/72 и другие. На закупку авиации планируется потратить порядка 200 млрд грн ($7,5 млрд), всего же план переоснащения потребует около 320 млрд грн за 15 лет. Частично эту сумму планируется покрыть за счёт военно-технической помощи от стран-партнёров.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
F-16
Gripen NG
Компании
SAAB
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