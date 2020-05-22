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Российская газета

Российских снайперов научили сбивать беспилотники

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Генерал-лейтенант Сергей Чеботарев рассказал, как снайперы учатся поражать воздушные цели.

Командующий 35-й Краснознамённой общевойсковой армии Сергей Чеботарев рассказал газете "Красная звезда" об итогах контрольной проверки. В частности, он объяснил, в чем особенность нового курса стрельб.

По его словам, теперь упор делается на внезапность, а сами мишени становятся сложнее. Эти условия диктует анализ опыта современных войн и вооруженных конфликтов.

"В усложнённых условиях выполняют стрельбы наши снайперы. Для выполнения таких упражнений используются уменьшенные в два раза грудные мишени на максимальных дистанциях, выставленные монеты, имитирующие оптические устройства "противника", а также внедряются летающие мишени, имитирующие разведывательные малоразмерные БПЛА". При этом стрельба выполняется как в простых, так и сложных погодных условиях из штатного оружия СВД и снайперского комплекса АСВК", - пояснил генерал-лейтенант.

Также он отметил, что снайперы совершенствуют методы маскировки при оборудовании огневой позиции. Особое внимание уделяется маскировке от новых средств тепловизионной разведки и беспилотной авиации "противника". Это позволяет бойцам выполнять задачи с безопасного расстояния с высокой эффективностью.


Олег Корякин (Казань)

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Страны
Россия
Продукция
КСВК
СВД
Система поражения "Ратник"
Проекты
БПЛА
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