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Российская газета

Видео: танк Leopard раздавил дом на колесах

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Что произойдет с домом на колесах, если на него наедет 40-тонный танк Leopard - ответу на этот вопрос посвящен очередной выпуск программы DemolitionRanch. Хотя результат, в общем-то, предсказуем.

Старый американский кемпер с артефактами прежних владельцев: помятая шляпа, действующий огнетушитель, пара рваных долларов на полу, - на полигон доставил на буксире не менее старый немецкий танк Leopard I образца 1966 года.

Прежде чем устроить бронированную корриду, ведущий программы Мэтт Каррикер вдоволь натешился над безответным автомобилем. Например, расстрелял его из бельгийского пистолета-пулемета FN P90, а затем из американского ручного пулемета М60. Кемпер стойко перенос издевательство - разве что пробитой пулей колесо спустило.

Но встреча с танком ожидаемо превратила дом на колесах в кучу трухи. Leopard даже не раздавил кемпер - он прошел сквозь него, вынеся на пушечном стволе входную дверь вместе с рамой. Интерьер ровной полосой размазался вслед за танком. Шляпа, кстати, уцелела.

Leopard - основной танк армии ФРГ в 60-80-х годах. Вооружен 105-мм нарезной пушкой. Масса 40 тонн, экипаж 4 человека. машина до сих пор стоит на вооружении более десятка стран.


Антон Валагин

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Страны
Бельгия
Германия
США
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