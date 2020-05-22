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Деловая газета "Взгляд"

Стало известно об успешных госиспытаниях Су-57

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Источник изображения: Сергей Бобылев/ТАСС

Истребитель пятого поколения Су-57 в ходе госиспытаний подтвердил практически все заложенные при его проектировании требования, заявил вице-премьер Юрий Борисов.

"В ходе испытаний Су-57 подтвердил практически все требования тактико-технического задания в полном объеме", – передает РИА "Новости" слова Борисова.

По его словам, контракт на поставку 76 самолетов для оснащения трех авиационных полков ВКС выполняется в соответствии с графиком поставки.

Напомним, в конце 2019 года гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщил, когда начнутся масштабные поставки истребителей пятого поколения Су-57 в ВКС России.



Дмитрий Зубарев

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Истребитель 5 поколения
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