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ВВС Хафтара начинают «битву за Ливию»

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Источник изображения: vpk-news.ru

Военно-воздушные силы Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара начнут «беспрецедентные удары» по турецким целям в североафриканской стране.

«В ближайшие часы вы увидите крупнейшую воздушную кампанию в истории Ливии, - говорится в распространённом письменном заявлении командующего ВВС ЛНА Сакра аль-Джаруши. - Все позиции и интересы Турции во всех ливийских городах являются законными целями для наших самолётов, и мы призываем гражданское население держаться подальше от них».

События в Ливии в последние дни развиваются стремительно. В начале этой недели войска Хафтара потеряли контроль над авиабазой «Аль-Ватия» к югу от Триполи, спешно покинув её под натиском формирований Правительства национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сараджем, которое получает мощную военную поддержку со стороны Турции.

Накануне командование ЛНА объявило об одностороннем отводе своих сил от линии фронта по периметру ливийской столицы, где заседает ПНС, на 2−3 километра в знак доброй воли перед окончанием священного для мусульман месяца Рамадан (23 мая) и наступлением праздника Ид аль-Фитр (Ураза-байрам).

 Однако предложенное Хафтаром перемирие было отвергнуто Сараджем. В ПНС заявили, что таким образом командующий ЛНА пытается прикрыть свои последние военные провалы. По всей видимости, подобная реакция своего противника привела ливийского маршала к решению начать «воздушную битву» с Турцией и её союзником в лице ПНС, говорит Eadaily.

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  • В новости упоминаются
Страны
Ливия
Турция
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