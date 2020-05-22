В 12-ю военно-транспортную авиационную дивизию ВКС поступила новая автомобильная техника

ЦАМТО, 21 мая. Военно-транспортный самолет Ил-76МД доставил на аэродром "Мигалово" новые санитарные автомобили для укомплектования 12-й военно-транспортной авиационной дивизии (ВТАД) Воздушно-космических сил.

В рамках переоснащения парка автомобильной техники, помимо санитарных автомобилей, в 12-ю ВТАД планируются к поставке воздухозаправщик ВЗ-20/350, АПА-5Д, автомашины Камаз-4320, Урал-4320, Урал-4120, УАЗ-3741, Газель "Некст".

Поставки новой автомобильной техники осуществляются и в подчиненные воинские части 12-й ВТАД, дислоцированные в п.Сеща и на космодроме Плесецк.

Всего планируется поставка более 15 ед. автомобильной техники, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.