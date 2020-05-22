В Москве под руководством главы военного ведомства прошло заседание Коллегии Минобороны России

ЦАМТО, 21 мая. В Национальном центре управления обороной Российской Федерации под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу 20 мая прошло заседание Коллегии Минобороны России.

Открывая заседание, глава военного ведомства предложил обсудить ход подготовки к проведению Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге, запланированному на 26 июля.

Сергей Шойгу сообщил, что в параде будет задействовано 46 боевых кораблей и подводных лодок всех флотов, в том числе самые современные из поступающих сегодня на вооружение. Среди них – первый серийный фрегат "Адмирал флота Касатонов", большой десантный корабль "Петр Моргунов", подводная лодка "Петропавловск-Камчатский" и другие.

"В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне по Неве пройдут боевые катера со знаменами прославленных соединений Военно-морского флота. В исторической части парада будут представлены легендарные машины Победы – танк Т-34 и БМ-13 "Катюша", размещенные на десантных катерах", – добавил министр обороны.

Кроме того, в знак признания большого вклада российского флота в исследования Мирового океана вместе с боевыми кораблями по Неве пройдут два новейших гидрографических судна.

На Кронштадтском рейде встанет океанографическое исследовательское судно "Адмирал Владимирский", которое сейчас завершает совместную с Русским географическим обществом научную экспедицию к берегам Антарктиды, посвященную 200-летию открытия этого южного материка русскими военными моряками.

В воздушной части парада будет представлена 41 ед. авиационной техники, в том числе, противолодочные самолеты-амфибии Бе-200 "Альтаир".

"Также военно-морской парад пройдет на всех флотах в городах Североморске, Балтийске, Владивостоке и Севастополе, в пункте базирования сил флота в Средиземном море в порту Тартус. Впервые парад будет проведен в новом пункте базирования Каспийской флотилии в городе Каспийске", – отметил глава военного ведомства.

Следующим вопросом, вынесенным на повестку заседания, стал ход выполнения Плана деятельности Западного военного округа в части реализации майских указов президента России 2012 и 2018 годов, его поручений по итогам совещаний в Сочи и Послания Федеральному Собранию.

"Западное стратегическое направление остается наиболее угрожаемым для военной безопасности Российской Федерации. В целях нейтрализации возникающих угроз осуществляем комплекс мер, предусмотренных Планом деятельности на 2019-2025 годы", – заявил министр обороны.

Сергей Шойгу добавил, что в Западном военном округе в текущем году спланировано 28 организационных мероприятий по совершенствованию боевого состава войск, синхронизированных с поставкой современного вооружения. До конца года в округ поступит около 2 тыс. ед. новой и модернизированной техники, в результате ее доля превысит 65%.

Кроме того, большое внимание уделяется совершенствованию профессионального уровня личного состава и органов военного управления. С начала года проведено более 320 мероприятий оперативной и боевой подготовки, в том числе свыше 30 учений.

Сейчас основные усилия командования округа направлены на подготовку командно-штабного учения с группировками Балтийского флота и 6-й армии. Учение носит исключительно оборонительный характер. Также ведется подготовка к участию в стратегическом командно-штабном учении "Кавказ-2020.

"В условиях сложной эпидемиологической обстановки военный округ реализует комплекс мер по снижению до минимума числа случаев заражения личного состава. Среди них: выявление военнослужащих и лиц гражданского персонала с признаками вирусных заболеваний; ограничение количества личного состава, привлекаемого для выполнения задач повседневной деятельности; контроль за состоянием здоровья тех, кто находится в отпуске и на самоизоляции; изменение планов подготовки органов военного управления, соединений, воинских частей и организаций", – сообщил министр обороны.

Сергей Шойгу напомнил, что на территории военных городков округа в кратчайшие сроки введены в эксплуатацию шесть многофункциональных медицинских центров для госпитализации военнослужащих, заболевших COVID-19. При необходимости они готовы принимать гражданское население.

В завершении заседания глава военного ведомства предложил рассмотреть вопрос создания Военно-инженерной академии.

"В настоящее время кадры для инженерных войск готовят Военный институт инженерных войск Общевойсковой академии Вооруженных Сил и Тюменское высшее военно-инженерное командное училище", – сказал министр обороны.

Сергей Шойгу отметил, что за последние годы повысилась интенсивность применения инженерных войск для решения различных задач в ходе специальных операций и учений, а также для оказания помощи населению и промышленному комплексу страны.

Наглядным примером, по словам главы военного ведомства, являются успешные действия инженерных войск при разминировании в Сирии и Лаосе, форсировании водной преграды шириной более двух километров на Волге, ликвидации последствий оползня в Бурейское водохранилище.

"Специалистами войск проделана огромная работа. В Сирии и Лаосе от взрывоопасных предметов очищено более 6,5 тыс. гектаров земли, 17 тыс. различных зданий, обезврежено свыше 100 тыс. взрывоопасных предметов", – привел данные министр обороны.

Кроме того, Сергей Шойгу напомнил, что для восстановления гидрологического режима Бурейского водохранилища произведено 11 подрывов с применением 300 тонн взрывчатых веществ. Общий объем выработки скальных пород превысил 470 тыс. кубических метров. Задача выполнена в минимальные сроки.

"В целях дальнейшего развития инженерных войск, повышения результативности научных и научно-прикладных исследований, а также качества подготовки специалистов принято решение о создании Военно-инженерной академии, которая призвана стать главным учебным заведением по подготовке военно-инженерных кадров", – цитирует Сергея Шойгу Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.