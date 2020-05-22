Damen официально объявлена победителем тендера на поставку многоцелевых боевых кораблей MKS-180 ВМС Германии

ЦАМТО, 21 мая. Минобороны Германии объявило, что решение о предоставлении заказа на поставку многоцелевых боевых кораблей MKS-180 компании Damen Schelde Naval Shipbuilding B.V. вступило в законную силу.

Компания официально объявлена победителем тендера на строительство кораблей MKS-180.

Как сообщается, министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр направит запрос на финансирование программы в парламент до летних каникул. Глава военного ведомства рассчитывает, что контракт может быть заключен до конца года.

Присуждение контракта Damen Schelde Naval Shipbuilding B.V. стало возможным после того, как 14 мая 2020 года немецкая компания German Naval Yards Kiel GmbH (GNYK) отозвала поданный в Федеральную палату по государственным закупкам в Бонне протест на решение о выборе голландской компании победителем конкурса на поставку кораблей для ВМС Германии. В результате суд официально прекратил процедуру рассмотрения дела.

На следующем этапе программы Бундестаг рассмотрит запрос Министерства обороны и проголосует за утверждение необходимого бюджета. Разрешение парламента требуется в Германии для всех проектов оборонных закупок стоимостью свыше 25 млн. евро.

Как сообщал ЦАМТО, 14 января 2020 года Министерство обороны Германии объявило, что по результатам оценки предложений, полученных в рамках тендера на поставку многоцелевых боевых кораблей MKS-180 для ВМС Германии, Федеральное ведомство по вооружению, информационным технологиям и техническому обслуживанию (BAAINBw) Германии назвало победителем конкурса компанию Damen Schelde Naval Shipbuilding B.V.

По имеющейся информации, партнером Damen в Германии выступит судостроительное предприятие Blohm und Voss, принадлежащие компании Lurssen. На предприятии в северной Германии планируется выполнить до 70% работ по контракту. В проекте также примет участие компания Thales Nederland.

До вступления результатов тендера в законную силу German Naval Yards Kiel, которая являлась единственным немецким претендентом на получение заказа, оспорила принятое решение. В январе 2020 года компания направила протест на принятое решение в адрес BAAINBw, а в марте – в Федеральную палату по государственным закупкам в Бонне.

ВМС Германии намерены принять на вооружение четыре корабля класса MKS-180, общая стоимость которых оценивается в 4,5 млрд. евро (5,01 млрд. долл.). Соглашение может включать опцион на поставку еще двух кораблей. Командование ВМС рассчитывает, что новые корабли начнут поступать на вооружение в 2023 году.

Как планируется, корабли MKS-180 обеспечат возможность борьбы с надводными, подводными, наземными и воздушными целями, ведения разведки, борьбы с пиратством, поддержки операций по оказанию гуманитарной помощи, соблюдения эмбарго на поставки оружия и поддержки сил специальных операций.