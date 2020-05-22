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Военное обозрение

США обеспокоились сотрудничеством России и Индии в военной сфере

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Источник изображения: topwar.ru

Сотрудничество России и Индии в военно-технической сфере, особенно в части, качающейся поставок систем противовоздушной обороны, вызывает беспокойство Соединенных Штатов. С соответствующим заявлением выступила исполняющая обязанности помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс.

Выступая на телеконференции, Уэллс, отвечая на вопрос о возможных санкциях в отношении Индии за приобретение Индией российских зенитных систем С-400, заявила, что данный вопрос с повестки дня не снят, а сам факт военно-технического сотрудничества Москвы и Нью-Дели "вызывает серьезное беспокойство". По ее словам, Конгресс США рассматривает вопрос введения ограничений в рамках действующего в США закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).

Уэллс предупредила, что Индии "придется сделать выбор" между американской и российской военной техникой, отметив, что США производят "лучшие военные технологии в мире".

(...) встает вопрос о том, какие системы индийская сторона захочет использовать в будущем и каким образом они эти системы будут взаимодействовать между собой. Тут не удастся сочетать и комбинировать, в какой-то момент Индии придется делать стратегический выбор технологий и платформ, а мы предлагаем наилучшие технологии и платформы

- заявила она.

Напомним, что в 2018 году Россия и Индия подписали контракт на поставку ЗРС С-400 "Триумф". Поставки пяти полковых комплектов ЗРС С-400 должны завершиться в 2025 году.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
США
Продукция
С-400 Триумф
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