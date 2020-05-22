Sohu: «Парное» применение J-20 и стратегического бомбардировщика H-20 выведет ВВС НОАК на новый уровень

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В Китае высказались о возможном парном применении истребителя пятого поколения J-20 и стратегического бомбардировщика H-20, который пытаются воплотить в реальность представители Xian Aircraft Industry. Ранее сообщалось, что в ВВС НОАК стратегические бомбардировщики должны заменить китайские копии советских Ту-16 (H-6). Запланированное начало серийного производство H-20 – 2025 год. При этом Китай планирует продемонстрировать свой перспективный «стратег» на ноябрьской авиационной выставке в Чжухае.

На сегодняшний день озвучиваемая дальность его применения составляет около 8,5 тысяч км. Однако официально производитель никаких характеристик перспективного китайского бомбардировщика не называет.

Тем временем в Китае отмечается, что «парное» применение J-20 и H-20 «выведет ВВС НОАК на новый уровень». Так, в издании Sohu говорится о том, что такое сочетание позволит усилить «сдерживающий фактор».

Из сообщения:

Военно-воздушные силы противника даже не смогут подняться со своих аэродромов, если удар будет нанесён высокоэффективным оружием с борта H-20 без вхождения в зону ПВО. А в критический момент H-20 будет прикрываться новейшими истребителями J-20. По эффективности боевого применения, пожалуй, только сочетание F-22 и B-2 ВВС США сможет с этим сравниться.

Китайский автор отмечает «огромное преимущество» китайских самолётов над многими другими, которое состоит в том, что «и J-20, и H-20 создаются с реализацией стелс-технологии».

Из статьи:

Они могут разрушать взлётно-посадочную полосу аэродрома противника, что сделает ответный удар по ним со стороны авиации практически невозможным.

В такой ситуации китайским журналистам остаётся исключительно расхваливать H-20, особенно если учесть, что о его характеристиках, а также о сроках серийного производства, им самим пока ничего не известно.