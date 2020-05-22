Войти
Интерфакс-АВН

Фрегаты ЧФ провели в Крыму учебные стрельбы по береговым целям

249
0
0
Адмирал Эссен
Адмирал Эссен.
Источник изображения: Фото с сайта Минобороны РФ

Москва. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Фрегаты "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров" выполнили артиллерийские стрельбы по береговым целям на крымском полигоне, сообщил официальный представитель Черноморского флота Алексей Рулёв.

"Экипажи фрегатов Черноморского флота (ЧФ) "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен" провели подготовительные и зачётные артиллерийские стрельбы по береговым целям в районе полигона боевой подготовки "Опук" в Крыму", - сообщил Рулёв.

Он отметил, что артиллеристы успешно поразили из установки А-190 видимые и невидимые цели, используя штурманские данные со вспомогательной точкой наводки.

"Артиллерийские стрельбы по береговым целям были проведены в соответствии с планом мероприятий боевой подготовки Черноморского флота на 2020 учебный год", - сказал Рулёв.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
А-190
Проекты
1135 Буревестник
2020-й год
Военные учения
ЧФ
Похожие новости
15.04.2020
Высокий накал боевой подготовки
18.03.2020
Вертолеты радиолокационного дозора Ка-31Р переведены на Черноморский флот
02.03.2020
Снова в Сирию: российские фрегаты идут в Средиземное море
28.11.2017
Тотальное перевооружение. Какую технику получила Армия России в 2017-м
04.07.2013
Программы по обновлению корабельного состава ВМФ РФ, реализованные в первой половине 2013 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.05 10:10
  • 17
Star (Турция): ливийская армия обстреляла и вывела из строя систему «Красуха» российского производства
  • 22.05 10:09
  • 5
«Defender Europe-20 plus»: Вашингтон готовится «руками» Варшавы развязать ядерную войну?
  • 22.05 02:12
  • 16
«Мертвая рука»: жуткий план России контратаковать США в случае ядерного удара (The National Interest, США)
  • 22.05 02:07
  • 10
Forbes (США): в Ливии захвачен один из самых современных зенитных комплексов России
  • 22.05 01:49
  • 21
"Швабе" готовит к выпуску новый голографический прицел
  • 22.05 01:49
  • 33
Новое поколение «Джавелин» ориентировали на русские танки
  • 22.05 01:23
  • 62
Эксперт оценил создаваемые в США "умные" прицелы
  • 21.05 23:57
  • 3
Сроки исполнения контракта по Су-35 для Египта приходится сдвигать
  • 21.05 23:32
  • 1
СМИ сообщили о планах спустить «Адмирал Головко» на воду 22 мая
  • 21.05 23:23
  • 4
«Они раздражали»: немецкий телеканал рассказал об «оккупантах»
  • 21.05 22:41
  • 2
Шойгу: Угроза безопасности России находится на западном направлении
  • 21.05 21:57
  • 5
Первый полет турбовинтового самолета Cessna SkyCourier
  • 21.05 21:55
  • 54
Объяснено игнорирование США России на Луне
  • 21.05 19:25
  • 4
Трофей из Ливии - комплекс "Панцирь-С1" возможно будет переправлен в Турцию
  • 21.05 19:02
  • 14
Рогозин представил коллективу РКК "Энергия" нового главу предприятия Озара