Фрегаты ЧФ провели в Крыму учебные стрельбы по береговым целям

Москва. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Фрегаты "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров" выполнили артиллерийские стрельбы по береговым целям на крымском полигоне, сообщил официальный представитель Черноморского флота Алексей Рулёв.

"Экипажи фрегатов Черноморского флота (ЧФ) "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен" провели подготовительные и зачётные артиллерийские стрельбы по береговым целям в районе полигона боевой подготовки "Опук" в Крыму", - сообщил Рулёв.

Он отметил, что артиллеристы успешно поразили из установки А-190 видимые и невидимые цели, используя штурманские данные со вспомогательной точкой наводки.

"Артиллерийские стрельбы по береговым целям были проведены в соответствии с планом мероприятий боевой подготовки Черноморского флота на 2020 учебный год", - сказал Рулёв.