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Военное обозрение

У Хафтара сообщили о причинах, по которым не приняли бой на авиабазе Аль-Ватия

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Источник изображения: topwar.ru

Представители армии маршала Халифы Хафтара высказываются по поводу потери авиационной базы Аль-Ватия. Напомним, что победу в Аль-Ватии (к югу от Триполи) силы Правительства национального согласия Файеза Сараджа приписывают себе, не упоминая о том, что в нападении на базу участвовали иностранные наёмники и турецкие силы.

В Ливийской национальной армии говорят, что ЛНА фактически стала «жертвой объявленного ранее всеобъемлющего перемирия в связи с наступлением священного для мусульман месяца Рамадан». В 2020 году Рамадан в календаре приходится на период с 24 апреля по 23 мая.

Бойцы армии Хафтара заявляют, что в связи с развёрнутыми противником боями во время действия режима прекращения огня в месяц Рамадан, «тех, кто начал эти боевые действия нельзя назвать мусульманами». Отмечается, что «операция могла планироваться теми, кто не имеет никакого отношения к исламской религии». Участников штурма Аль-Ватии, в ЛНА назвали вероотступниками и заявили, что обращались к противнику с просьбой "одуматься".

Из заявления представителей ЛНА:

Мы не будем принимать бой до тех пор, пока не закончится священный месяц Рамадан. Мы не приняли бой и несколько дней назад по той же причине. Да, приходится отступать. Но это облегчит ситуацию для жителей Триполи в последние дни священного месяца.

Значит ли это, что армия Хафтара готова дать бой противнику после 23 мая (если к тому моменту сохранит боеспособность)? Не меньше вопросов вызывает и то, насколько откровенны были бойцы ЛНА, называя причины непринятия боя в Аль-Ватии.

Накануне по позициям войск маршала Халифы Хафтара был нанесён удар в районе населённого пункта Асаба. Противники ЛНА в очередной раз использовали массированные налёт ударных БПЛА «Байрактар». Одна из ракет уничтожила ЗРПК «Панцирь», поставленный из ОАЭ. Об этом «Военное обозрение» сообщало накануне.

В министерстве внутренних дел правительства Сараджа заявили, что если войска Хафтара потерпят поражение в районе города Тархуна, то планы ЛНА взять Триполи «будут разрушены».

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96К6 Панцирь-С1
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