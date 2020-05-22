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Военное обозрение

В сети обсуждаются слова Игоря Стрелкова по делу MH17

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Источник изображения: topwar.ru

В сети обсуждается комментарий, который Игорь Стрелков (Гиркин) дал британскому изданию «Таймс». Британские журналисты попросили экс-командира ополчения Донбасса прокомментировать те обвинения, которые в его отношении выдвинуты прокуратурой Нидерландов.

Напомним, что Игорь Стрелков проходит в «голландском» деле как обвиняемый наряду с тремя другими. Один из обвиняемых является гражданином Украины, трое – граждане РФ.

Стрелков в комментарии британской газете отметил, что ополчение Донбасса не сбивало малайзийский «Боинг». Кроме того, он отрицает те обвинения, которые сыплются с Запада в адрес российских военнослужащих. По словам Игоря Гиркина, российские военные к нанесению удара по «Боингу» тоже не причастны.

Говоря о том, какова вина его самого, Стрелков отметил, что он чувствует «моральную вину, так как на тот момент непосредственно участвовал в конфликте вместе с бойцами ополчения, которыми командовал».

У Гиркина после таких слов поинтересовались, не воспримут ли такие его заявления «как признание», на что экс-командир ополчения ответил, что «люди могут это интерпретировать, как им угодно», но правды это не отменяет.

На Западе, обсуждая комментарий Стрелкова, заявили, что "суд позволит установить то, что вкладывал он в своё заявление".

На 8 июня намечено заседание суда в Гааге, который и занимается рассмотрением дела MH17. Обращает на себя внимание тот факт, что деле вовсе не рассматривается даже возможность вины украинской стороны. Это говорит о том, что следствие, которое велось 5 с лишним лет, не занималось прямым своим делом, а пыталось подогнать материалы под требуемый определёнными силами результат.

А это интервью Игоря Стрелкова украинскому журналисту Дмитрию Гордону, длившееся более 3,5 часов:

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Страны
Великобритания
Малайзия
Нидерланды
Россия
Украина
Компании
Boeing
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