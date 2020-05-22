И «Грачонок», и «Варяг». День Тихоокеанского флота ВМФ России

Источник изображения: topwar.ru

21 мая (10-го по старому стилю) 1731 года на Дальнем Востоке впервые в российской истории было создано постоянное объединение военных кораблей и вспомогательных судов. Наименование этого военно-морского объединения – Охотская (она же – Сибирская) флотилия. Именно с момента создания этой флотилии и ведёт своё начало Тихоокеанский флот ВМФ РФ, который сегодня надёжно защищает восточные рубежи Отечества.

Тогда же, 21 марта 1731 года, Сенат учредил и место базирования будущего флота – Охотский военный порт.

Безусловно, на момент начала формирования Охотской (Сибирской) флотилии её сложно было назвать мощным ударным кулаком России. Состояла она из кораблей и судов малого тоннажа. Однако сам факт появления военной составляющей России на Дальнем Востоке говорил о многом. В первую очередь он показал, что всего за три десятка лет Россия превратилась в по-настоящему крупную морскую державу, у которой ей выходы сразу к трём океанам – Атлантическому, Северному Ледовитому и Тихому, причём каждый из этих выходов в той или иной степени подкреплён и прикрыт в военном плане.

Сегодня Тихоокеанский флот обеспечивает защиту интересов России фактически по всему Азиатско-Тихоокеанскому региону. И обеспечение такого рода осуществляется различными составляющими ТОФ, включая надводные корабли, подводные силы, морскую авиацию, а также обширную береговую инфраструктуру с ударными средствами, способными отрезвить любого, даже пребывающего на волне самых невероятных иллюзий, противника.

Флагманом Тихоокеанского флота ВМФ России является гвардейский ракетный крейсер «Варяг». Этот боевой корабль был введён в эксплуатацию в 1989 году, однако совсем не стоит относить его к тем, которые «доживают свой век». «Варяг» прошёл модернизацию. В рамках поддержки контртеррористической операции в Сирии флагман ТОФ проделал внушительный по протяжённости путь, целью которого было прибытие в восточное Средиземноморье для обеспечения безопасности базировавшейся там сводной корабельной группы Военно-морского флота России.

ТОФ пополняется новыми кораблями. Среди них «сторожевики» проекта 20380 «Совершенный» и «Громкий». Оба этих корвета построены на Амурском судостроительном заводе и несут на борту внушительный арсенал вооружений, включая ПКРК «Уран» с ПКР Х-35.

В 2014 году флот пополнили противодиверсионные катера проекта 21980 «Грачонок».

Источник изображения: topwar.ru

В конце прошлого года в состав ТОФ вошла построенная на «Адмиралтейских верфях» Санкт-Петербурга дизель-электрическая подводная лодка «Петропавловск-Камчатский», относящаяся к проекту 636 «Варшавянка», отличающемуся малой шумностью.

«Военное обозрение» поздравляет кадровых моряков Тихоокеанского флота и его ветеранов с праздником!