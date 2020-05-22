Войти
Известия.ru

В правительстве заявили об успешном прохождении испытаний Су-57

296
0
0
Истребитель пятого поколения Су-57
Истребитель пятого поколения Су-57.
Источник изображения: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Истребитель пятого поколения Су-57 в ходе госиспытаний подтвердил почти все требования тактико-технического задания в полном объеме, заявил в интервью «РИА Новости» вице-премьер России Юрий Борисов.

«Госконтракт на поставку 76 самолетов для оснащения трех авиационных полков Воздушно-космических сил выполняется в соответствии с графиком поставки», — уточнил вице-премьер.

Ранее Минобороны неоднократно заявляло, что Су-57 успешно прошел испытания в Сирии.

Контракт на поставку ВКС РФ 76 Су-57 был заключен на форуме «Армия-2019». В настоящее время продолжаются испытания истребителя.

20 мая издание Popular Mechanics написало, что США обеспокоены сообщениями o том, что перспективный российский истребитель Cу-57 может получить беспилотный режим.

Ранее в мае «РИА Новости» со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщило об отработке в ходе испытаний Су-57 беспилотного режима. При этом в кабине самолета находится летчик, который, по словам собеседника, «только контролирует выполнение всех функций».

8 мая Минобороны сообщило, что поступление истребителей Су-57 в Воздушно-космические силы (ВКС) России произойдет в два этапа. На первом этапе будут закуплены самолеты с двигателями четвертого поколения. Они поступят на баланс ВКС России до середины 2020-х годов, а уже после — остальные модели. А на втором этапе начнутся поставки с двигателем и с силовыми установками пятого поколения.

В начале апреля французский журнал Capital назвал российские истребители пятого поколения Су-57 жемчужиной российской авиации.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
США
Франция
Продукция
ПАК ФА
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
АРМИ-20XX
Истребитель 5 поколения
Похожие новости
18.06.2019
Кто проиграет? В США сравнили Су-57 и F-15
10.08.2018
Дорогой пролет
28.12.2017
Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события в военной сфере 2018 года
25.12.2017
Российское оружие одержало знаковую победу над террористическим интернационалом
22.12.2016
Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события в военной сфере в 2017 году
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.05 10:10
  • 17
Star (Турция): ливийская армия обстреляла и вывела из строя систему «Красуха» российского производства
  • 22.05 10:09
  • 5
«Defender Europe-20 plus»: Вашингтон готовится «руками» Варшавы развязать ядерную войну?
  • 22.05 02:12
  • 16
«Мертвая рука»: жуткий план России контратаковать США в случае ядерного удара (The National Interest, США)
  • 22.05 02:07
  • 10
Forbes (США): в Ливии захвачен один из самых современных зенитных комплексов России
  • 22.05 01:49
  • 21
"Швабе" готовит к выпуску новый голографический прицел
  • 22.05 01:49
  • 33
Новое поколение «Джавелин» ориентировали на русские танки
  • 22.05 01:23
  • 62
Эксперт оценил создаваемые в США "умные" прицелы
  • 21.05 23:57
  • 3
Сроки исполнения контракта по Су-35 для Египта приходится сдвигать
  • 21.05 23:32
  • 1
СМИ сообщили о планах спустить «Адмирал Головко» на воду 22 мая
  • 21.05 23:23
  • 4
«Они раздражали»: немецкий телеканал рассказал об «оккупантах»
  • 21.05 22:41
  • 2
Шойгу: Угроза безопасности России находится на западном направлении
  • 21.05 21:57
  • 5
Первый полет турбовинтового самолета Cessna SkyCourier
  • 21.05 21:55
  • 54
Объяснено игнорирование США России на Луне
  • 21.05 19:25
  • 4
Трофей из Ливии - комплекс "Панцирь-С1" возможно будет переправлен в Турцию
  • 21.05 19:02
  • 14
Рогозин представил коллективу РКК "Энергия" нового главу предприятия Озара