В правительстве заявили об успешном прохождении испытаний Су-57

Истребитель пятого поколения Су-57 в ходе госиспытаний подтвердил почти все требования тактико-технического задания в полном объеме, заявил в интервью «РИА Новости» вице-премьер России Юрий Борисов.

«Госконтракт на поставку 76 самолетов для оснащения трех авиационных полков Воздушно-космических сил выполняется в соответствии с графиком поставки», — уточнил вице-премьер.

Ранее Минобороны неоднократно заявляло, что Су-57 успешно прошел испытания в Сирии.

Контракт на поставку ВКС РФ 76 Су-57 был заключен на форуме «Армия-2019». В настоящее время продолжаются испытания истребителя.

20 мая издание Popular Mechanics написало, что США обеспокоены сообщениями o том, что перспективный российский истребитель Cу-57 может получить беспилотный режим.

Ранее в мае «РИА Новости» со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщило об отработке в ходе испытаний Су-57 беспилотного режима. При этом в кабине самолета находится летчик, который, по словам собеседника, «только контролирует выполнение всех функций».

8 мая Минобороны сообщило, что поступление истребителей Су-57 в Воздушно-космические силы (ВКС) России произойдет в два этапа. На первом этапе будут закуплены самолеты с двигателями четвертого поколения. Они поступят на баланс ВКС России до середины 2020-х годов, а уже после — остальные модели. А на втором этапе начнутся поставки с двигателем и с силовыми установками пятого поколения.

В начале апреля французский журнал Capital назвал российские истребители пятого поколения Су-57 жемчужиной российской авиации.