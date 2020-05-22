Источник: первая подлодка "Борей-А" "Князь Владимир" будет передана флоту 25 мая

Сейчас подлодка отрабатывает задачи под водой в Белом море, сообщил собеседник ТАСС

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Акт приема-передачи флоту первого модернизированного атомного подводного ракетного крейсера стратегического назначения проекта 955А (шифр "Борей-А") "Князь Владимир" будет подписан 25 мая. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"В настоящее время подлодка отрабатывает задачи под водой в Белом море. В конце недели крейсер вернется на "Севмаш". Подписание акта приема-передачи субмарины планируется на 25 мая", - сказал собеседник агентства.

По словам источника, церемония подъема Андреевского флага, означающая ввод корабля в боевой состав флота, планируется на "Князе Владимире" в середине июня.

В пресс-службе построившего подлодку "Севмаша" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) не стали комментировать ТАСС предоставленную источником информацию.

Ранее другой источник в "оборонке" сообщил ТАСС, что 12 мая "Князь Владимир" ушел из Северодвинска в Белое море на контрольные испытания. Позже эту информацию подтвердили на Северном флоте, отметив, что в ходе испытаний будет проверено качество устранения ранее выявленных замечаний, после чего будет решен вопрос о сроках включения корабля в состав подводных сил Северного флота.

"Князь Владимир" ранее прошел государственные испытания, выполнив осенью 2019 года учебно-боевой пуск баллистической ракеты "Булава".

"Бореи"

Субмарины проектов 955 и 955А разработаны ЦКБ морской техники "Рубин" (входит в ОСК). Каждая из них несет 16 баллистических ракет "Булава". По данным Минобороны, подлодки улучшенного проекта должны иметь меньшую шумность, лучшие системы маневрирования и удержания на глубине, а также усовершенствованную систему управления оружием.