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ТАСС

Источник: первая подлодка "Борей-А" "Князь Владимир" будет передана флоту 25 мая

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Атомная подводная лодка стратегического назначения "Князь Владимир" проекта 955А
Атомная подводная лодка стратегического назначения "Князь Владимир" проекта 955А.
Источник изображения: © РИА Новости / Олег Кулешов

Сейчас подлодка отрабатывает задачи под водой в Белом море, сообщил собеседник ТАСС

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Акт приема-передачи флоту первого модернизированного атомного подводного ракетного крейсера стратегического назначения проекта 955А (шифр "Борей-А") "Князь Владимир" будет подписан 25 мая. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"В настоящее время подлодка отрабатывает задачи под водой в Белом море. В конце недели крейсер вернется на "Севмаш". Подписание акта приема-передачи субмарины планируется на 25 мая", - сказал собеседник агентства.

По словам источника, церемония подъема Андреевского флага, означающая ввод корабля в боевой состав флота, планируется на "Князе Владимире" в середине июня.

В пресс-службе построившего подлодку "Севмаша" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) не стали комментировать ТАСС предоставленную источником информацию.

Ранее другой источник в "оборонке" сообщил ТАСС, что 12 мая "Князь Владимир" ушел из Северодвинска в Белое море на контрольные испытания. Позже эту информацию подтвердили на Северном флоте, отметив, что в ходе испытаний будет проверено качество устранения ранее выявленных замечаний, после чего будет решен вопрос о сроках включения корабля в состав подводных сил Северного флота.

"Князь Владимир" ранее прошел государственные испытания, выполнив осенью 2019 года учебно-боевой пуск баллистической ракеты "Булава".

"Бореи"

Субмарины проектов 955 и 955А разработаны ЦКБ морской техники "Рубин" (входит в ОСК). Каждая из них несет 16 баллистических ракет "Булава". По данным Минобороны, подлодки улучшенного проекта должны иметь меньшую шумность, лучшие системы маневрирования и удержания на глубине, а также усовершенствованную систему управления оружием.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Булава-30
Князь Владимир
Компании
ОСК
Севмаш
ЦКБ МТ Рубин
Проекты
955 Борей
СФ
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