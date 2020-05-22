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ТАСС

В Японии сообщили, что запуск корабля "Конотори" прошел успешно

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МКС
МКС.
Источник изображения: © flickr.com, NASA Johnson

Стыковка с МКС намечена на 25 мая

ТОКИО, 21 мая. /ТАСС/. Запуск японского беспилотного космического корабля "Конотори-9" ("Аист-9") прошел успешно, его стыковка с Международной космической станцией (МКС) должна состояться 25 мая. Об этом сообщило в четверг Японское агентство аэрокосмических исследований.

Нынешний старт проходил в условиях, когда многие сотрудники агентства были переведены на удаленную работу из-за пандемии, и коммуникация между ними в процессе запуска осуществлялась в режиме видеоконференции. Перед запуском стартовая площадка была подсвечена синим цветом в знак поддержки медицинских специалистов, которые борются с инфекцией.

Аппарат отделился от ракеты-носителя на высоте 280 км и продолжил движение по заданной траектории. К МКС корабль приблизится 25 мая вечером по японскому времени, после чего его захватит роботизированный манипулятор для последующей стыковки. Обычно весь процесс занимает несколько часов. "Конотори-9" доставит на МКС около 6 тонн продуктов, оборудования и других полезных грузов, необходимых экипажу станции.

Первый запуск корабля "Конотори" был осуществлен в 2009 году. Аппарат имеет длину 10 м и диаметр 4,4 м. После доставки грузов на МКС грузовик забирает оттуда мусор, а на обратном пути к Земле сгорает в атмосфере. С 2011 года, когда прекратилась американская программа Space Shuttle, "Конотори" стал главным космическим кораблем, способным перевозить крупное оборудование.

Это последний запуск нынешней версии "Конотори". С 2021 года Япония будет использовать модернизированную версию грузовика с большей вместимостью.

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