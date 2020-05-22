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ТАСС

"Космокурс" прорабатывает предварительный облик сверхлегкой ракеты

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ООО "КосмоКурс"
ООО "КосмоКурс".
Источник изображения: community.sk.ru

В НТИ "Аэронет" ранее сообщили, что из всех проектов будут отобраны два-три исполнителя, которые получат деньги на проработку аванпроекта

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Компания "Космокурс" прорабатывает проект сверхлегкой ракеты, чтобы представить ее на конкурс Национальной технологической инициативы (НТИ) "Аэронет". Об этом сообщил ТАСС гендиректор компании Павел Пушкин.

"Мы разрабатываем свои предложения, они в финальной степени готовности. Есть предварительный облик ракеты", - сказал Пушкин.

По словам гендиректора "Космокурса", предложения будут направлены в НТИ "Аэронет", чтобы принять участие в конкурсе. "ТЗ [техзадания] пока нет, это вариант, как мы видим кооперацию и наше участие", - пояснил он.

В апреле ведущий специалист Инфраструктурного центра "Аэронет" НТИ Роман Жиц во время заседания Московского космического клуба сообщил о планах НТИ объявить к осени конкурс на создание сверхлегкой ракеты-носителя, которая сможет выводить на 500-километровую орбиту 250 кг полезной нагрузки. По его словам, из всех проектов будут отобраны два-три исполнителя, которые получат деньги на проработку аванпроекта.

Жиц выразил надежду на финансовую поддержку со стороны Российской венчурной компании и Минпромторга. В планах НТИ "Аэронет" выделить на разработку аванпроекта $50 млн.

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Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
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